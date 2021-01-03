北京市卫生健康委公布，2021年春节前，将对9类重点人群以及其他应急保障人员开展紧急接种，年龄在18岁至59岁之间。2021年1月中旬完成所有重点人群首针接种，2-4周后完成第二针。

2020年12月31日，国家卫健委副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人曾益新介绍，新冠病毒疫苗的基本属性是公共产品，价格根据使用规模的大小会有所变化，但是一个大前提肯定是为全民免费提供。

1、新冠疫苗打几针？

推荐免疫程序为2针，其间至少间隔14天，接种部位为上臂三角肌。随意调整免疫程序可能影响安全性、免疫应答效果和免疫持久性。

2、接种新冠疫苗后抗体可持续多长时间？

病毒发现的时间还不到一年，所以现在说这个疫苗能够保护多长时间还为时过早，还不能下这个结论。目前证据提示，按世界卫生组织规定要求，疫苗保护期达到半年以上，基本上没有问题。

3、接种新冠疫苗可能会出现什么不良反应？

常见的不良反应主要包括：头痛发热，接种部位局部的红晕，或者出现了硬块，另外还有一些人有咳嗽、食欲不振、呕吐、腹泻这样一些常见的不良反应。

接种对象完成接种后，应在接种现场留观30分钟方可离开。回家后出现了不良反应相关症状，报告接种点工作人员，必要时及时就医。

4、哪些人不适合接种？

不适合接种的人群包括：孕妇、哺乳期妇女，正处在发热、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压、糖尿病并发症、恶性肿瘤患者等人员。

不在18-59岁接种年龄段范围的人员，需要等待进一步临床试验数据披露，明确是否后续能够接种。

5、新冠疫苗和其他疫苗可以一起打吗？

不建议与其他疫苗同时接种。

6、打了新冠疫苗，是不是还要继续戴口罩？

到目前为止，任何疫苗的保护效果都不能达到100%，少数人接种后仍可能不产生保护力或者发病。目前，人群免疫屏障尚未建立。

因此，接种疫苗后仍需要做好戴口罩、勤洗手、开窗通风、保持社交距离等个人防护措施。

7、接种新冠疫苗后还需做核酸检测吗？接种证明能否替代核酸检测报告？

接种疫苗可以在一定程度上降低感染风险，但任何疫苗的保护效果都不能达到100%，必要时仍应配合相关部门进行核酸检测。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国首批新冠病毒疫苗开始接种！打完还需做核酸检测吗？http://news.zol.com.cn/759/7598955.html