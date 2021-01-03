10小时破10万辆 Model Y大卖特斯拉官网挂了

在元旦当日，国产Model Y正式上架官网开放预订，共推出两款车型。分别是Model Y长续航双电机全驱版，以及Performance 高性能版，售价为33.99、36.99万元。与此前在官网预售的进口Model Y售价相比，相应下调14.81万元、16.51万元。

然而特斯拉的战绩也是不错，10个小时内突破了10万量，最终官网服务器也因为太火爆，挂了。

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