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    10小时破10万辆 Model Y大卖特斯拉官网挂了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    在元旦当日，国产Model Y正式上架官网开放预订，共推出两款车型。分别是Model Y长续航双电机全驱版，以及Performance 高性能版，售价为33.99、36.99万元。与此前在官网预售的进口Model Y售价相比，相应下调14.81万元、16.51万元。

    然而特斯拉的战绩也是不错，10个小时内突破了10万量，最终官网服务器也因为太火爆，挂了。

    传10小时破10万辆！Model Y太火爆 致特斯拉官网短时瘫痪

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7598930.html report 297 在元旦当日，国产Model Y正式上架官网开放预订，共推出两款车型。分别是Model Y长续航双电机全驱版，以及Performance 高性能版，售价为33.99、36.99万元。与此前在官网预售的进口Model Y售价相比，相应下调14.81万元、16.51万元。然而特斯拉的战绩也是不错，10个小时内突...
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