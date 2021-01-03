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    10万辆特斯拉Model Y秒光 用户疯抢致使官网瘫痪

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    国产特斯拉Model Y降价15万左右的消息瞬间引发了抢购大战，有消息特斯拉Model Y在10小时内的订单量，就突破了10万辆，特斯拉官网都直接瘫痪了。对此，有特斯拉相关人士表示，没有（10万）那么多，1月2日订购，大概春节后就可以提车。

    10万辆特斯拉Model Y秒光 用户疯抢致使官网瘫痪
    10万辆特斯拉Model Y秒光

    2021年元旦，特斯拉宣布国产Model Y正式上架官网开放预订，共推出两款车型。二者分别是Model Y长续航双电机全驱版，以及Performance 高性能版，售价为33.99、36.99万元。与此前在官网预售的进口Model Y售价相比，相应下调14.81万元、16.51万元。

    国产特斯拉Model Y长续航版，其NEDC续航里程594公里，最高时速217km/h，前后双电机系统功率317kW（431Ps），峰值扭矩545N·m，百公里加速5.1秒。而Model Y高性能版，其WLTP续航里程480公里，最高时速241km/h，百公里加速仅需3.7秒。

    10万辆特斯拉Model Y秒光 用户疯抢致使官网瘫痪
    10万辆特斯拉Model Y秒光

    由于Model Y的订购浏览量大增，致使官网曾出现短时瘫痪。特斯拉客户支持通过微博发声：官网订单页面由于访问量激增，可能暂时无法刷新，需耐心等待片刻。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7598914.html report 847 国产特斯拉Model Y降价15万左右的消息瞬间引发了抢购大战，有消息特斯拉Model Y在10小时内的订单量，就突破了10万辆，特斯拉官网都直接瘫痪了。对此，有特斯拉相关人士表示，没有（10万）那么多，1月2日订购，大概春节后就可以提车。10万辆特斯拉Model Y秒光2021年元旦，...
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