历史性时刻！比特币站上三万美元大关 如此疯狂为哪般

历史性时刻，比特币站上三万美元大关！上周人们还在期盼比特币站上三万美元大关，没想到就在这个新年期间就如愿以偿了。比特币于2020年12月17日刚刚迈过20000 美元门槛，今天已经突破了30000 美元，而在2020年1月1日，比特币的价格为7199.8 美元。



比特币站上三万美元大关

某研究院高级分析师对《国际金融报》记者分析指出，比特币站上三万美元大关或是因为疫情再度加剧了全球经济衰退的预期，全球通货膨胀已是不可阻挡的趋势，具有抗通胀属性的通缩资产本来就是稀缺的资源，比特币的需求进一步增大。

另外，比特币站上三万美元大关，市场对比特币合规化产品的预期进一步增加，众多持牌投资机构纷纷成立数字货币基金或者向监管机构申请交易数字货币，助推比特币币价高涨。整体来看，主推比特币暴涨的表象原因肯定是供不应求导致，但为什么供不应求才是问题的关键。



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比特币站上三万美元大关，中金公司研报分析称，比特币价格从2019年年底的7,200美元上升至27,084美元（截至2020/12/28），涨幅接近3倍，并且成为年初以来涨幅最高的资产类别，甚至超过了FAAMNG科技巨头指数。

除了全球流动性宽松带来的影响以外，分析认为，过去一年以PayPal、Robinhood、Grayscale为代表的金融机构在拓宽数字资产渠道上的金融创新，是币价过去一年上涨接近3倍，比特币站上三万美元大关背后的结构性原因。



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此外，比特币站上三万美元大关的原因也包括了短期币价可能受流动性以及投机资金进出推动，出现较大波动，但是长期来看，传统投资人基础的不断扩大，利好比特币等数字资产价格的稳定上升。

比特币站上三万美元大关，让我们共同见证这历史性时刻。

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