2021年新能源补贴退坡20% 最畅销车型其实已不靠补贴

目前市面上所能购买到电动车都能享受新能源补贴吗？答案必然是否定的，但令人没想到的是，销量第一的电动车五菱宏光NINI EV居然也不在补贴范围之内。如今四部委明确2021年新能源车补贴退坡20%，看来即使新能源补贴退坡也难以改变神车的热销了。



2021年新能源补贴退坡20%

近日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。据2021年新能源汽车推广补贴方案显示，在新能源乘用车补贴方案（非公共领域）中，纯电续航在300公里以下的纯电动车没有补贴。

具体来看，续航里程在300~400公里的，补贴1.3万元。续航里程大于400公里的，补贴1.8万元。插电式混动汽车，续航里程在50公里以下的，不享受补贴。续航里程在50公里以上的，补贴6800元。



最畅销的新能源并不靠补贴

车辆补贴前的售价应在30万元以下，以机动车销售统一发票、企业官方指导价等为参考依据，“换电模式”除外。对于车辆的新能源级别标准，与2020年相比没有发生变化。但是车辆的补贴金额在去年的基础上退坡20%。

2021年新能源补贴退坡20%，其实从根本上来看是一件好事，说明我们的新能源汽车已经开始逐渐走向成熟，距离完全的市场化发展又近了一步。而同样以销量第一的电动车五菱宏光NINI EV为例，它的成功就是足以说明这一点。

未来越来越多电动车将无需补贴就具备与传统燃油车竞争的实力。

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