日系好还是德系好，相信这是很多车友永远争不完的话题。但是随着汽车产业的风云变幻，日系车曾经给人们留下皮实耐用不出故障的好印象，正在被越来越多的各种事件而降格。而从可量化的角度来看，车质网公布2020年汽车投诉榜：日系居然比德系不靠谱？



车质网公布2020年汽车投诉榜

日前，据车质网公布的2020年度汽车投诉榜单来看，前十名主要来自合资，且主要集中在日系和德系。值得一提的是，前两名均被日系包揽。而更令人感到意外的是，这两名日系车型分别是一直在车评圈口碑极好的阿特兹，以及靠耐用省心而著称的丰田凯美瑞。

如果说阿特兹登榜，可能很多日系车友还感觉并不意外，因为阿特兹各种异响的问题其实在业界也不是秘密了，相信很多人都有所耳闻。不过异响最多只能影响开车的心情，而广汽丰田凯美瑞曝出的机油增多的问题，居然排在了投诉标签的首位。



凯美瑞机油增多乳化位居投诉榜首

根据报道称，广汽丰田凯美瑞累计投诉量为1241宗。凯美瑞早期因为发动机出现机油增多/机油乳化问题，导致投诉量激增，至今丰田也没有给出明确的解决方案。

而作为德系代表的大众则发挥“比较稳定”，大众旗下的速腾、朗逸、迈腾、帕萨特分别位列第4、5、6、9位。值得一提的是，在涉及投诉大众的车型中，双离合成为主要投诉点。而明星车型帕萨特则疑似存在设计缺陷，这些后续都得到了解决。



中保研让帕萨特很受伤

当然，没有上榜的并非意味着没有问题，也有可能是销量太少不足以跟这些热销车型去比较。这份榜单排序采用的是绝对是，并非是销量的比值，因此销量高，保有量大的车型上榜率也就越高。所以关于这份榜单也请大家理性看待，不过一些故障点确有参考价值。

上榜并不意味着质量差，但反映了车辆客观存在的问题，厂家应给予重视。

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