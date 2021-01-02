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    丰田皇冠转型SUV实车首曝光 造型犀利秒杀自家汉兰达

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    丰田皇冠确实是一袋经典，但高不成低不就的定位令其生存空间越来越狭窄。在今年的早些时候有消息称，丰田皇冠将会停产轿车转而变化为SUV车新，没想到丰田动作如此之快，实车已经被国外么曝光了。丰田皇冠摇身一变成SUV，造型犀利秒杀自家汉兰达。

    丰田皇冠摇身一变成SUV 造型犀利秒杀自家汉兰达
    丰田皇冠摇身一变成SUV

    如今全球汽车市场都在讲年轻化和SUV花，就连法拉利都要推出类似SUV的车型了，更不要提丰田这种面相普罗大众的汽车品牌了。皇冠SUV延续了15代皇冠的外观设计，倒梯形大嘴进气格栅十分醒目。细长的前大灯搭配上下方贯穿式进气口，可以说彻底走向年轻化。

    综合目前多个途径的消息来看，这款全新的丰田皇冠SUV将于2022年推出，定位在丰田Harrier之上（国内刚刚国产上市，一汽丰田引进），尺寸与汉兰达相仿，采用后驱和四驱形式，将在日本本土首发并上市，之后会进入中国、美国市场，很可能成为全球车型。

    丰田皇冠摇身一变成SUV 造型犀利秒杀自家汉兰达
    丰田皇冠转型SUV竟然是真的

    尽管丰田皇冠摇身一变成SUV确实符合了潮流的趋势变化，但是未来的市场定位仍旧存在一些尴尬。根据现有的车型来看，一汽丰田Harrier和广汽丰田汉兰达双子战略已经已经牢牢把持主流市场中大型SUV市场，而这个丰田皇冠SUV同样面临高不成低不就境地。

    按照传统的认知来看，皇冠品牌定位略高于丰田，但比雷克萨斯要低很多。而丰田皇冠SUV如果定位要比汉兰达定更低的话，显然砸了自驾的RAV4和威兰达。显然丰田皇冠SUV的定位空间只能往汉兰达之上走，跟雷克萨斯之间还有足够的空间可以填充。

    丰田皇冠摇身一变成SUV 造型犀利秒杀自家汉兰达
    现款丰田皇冠

    那么问题就来了，如果说汉兰达是30万价位的王者，那么这款丰田皇冠SUV定位35W+乃至40万的话，那么已经到了日系品牌很难突破的市场红线，而这条红线早已被BBA三大德系品牌的产品牢牢把持。再往上走雷克萨斯都很吃力，就不要说挂着丰田标的皇冠了。

    不得不令人唏嘘感慨，偌大的一个丰田体系，竟然容不下一辆皇冠！

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7598686.html report 1485 丰田皇冠确实是一袋经典，但高不成低不就的定位令其生存空间越来越狭窄。在今年的早些时候有消息称，丰田皇冠将会停产轿车转而变化为SUV车新，没想到丰田动作如此之快，实车已经被国外么曝光了。丰田皇冠摇身一变成SUV，造型犀利秒杀自家汉兰达。丰田皇冠摇身一变成SUV如...
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