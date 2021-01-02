男子为请假自称核酸阳性被拘留 有些问题上玩不得任性

在一班的问题上任性一次，可能后果是可控的。但是在疫情的问题上如此任性，那性质就截然不同了。根据多家媒体报道称，广州某男子为请假自称核酸阳性被拘留，此事件经过报道后瞬间成为热议话题，人们对此任性的做法表示愤慨，这会浪费多少社会资源。



男子为请假自称核酸阳性被拘留

根据@平安南粤消息，12月25日晚，一条自称“核酸检测阳性”的消息，在广州某公司微信群内掀起了轩然大波。发布消息的该名员工还附上了一张佛山某医院出具的“核酸检测呈阳性”的报告单，群友随即拨打110报警，这成为男子为请假自称核酸阳性被拘留导火索。

白云警方接到警情后迅速开展调查并将男子梁某依法传唤到派出所接受调查。梁某坦白由于想休假但未获公司批准，于是找网友帮其伪造了一份医院核酸检测报告，并将报告单发到公司工作群中。男子为请假自称核酸阳性被拘留，由此被揭露和报道。



男子为请假自称核酸阳性被拘留

目前，梁某某因散布谣言、谎报疫情及冒用他人居民身份证，被警方依法处以行政拘留20日、并处罚款500元的处罚。实际上回顾疫情以来类似男子为请假自称核酸阳性被拘留的事情并不鲜见。希望提醒广大网友的是，有些事情可以开玩笑玩任性，而有些事情则不能！

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2020年6月22日9时许，平泉市双兴家园二期小区有居民分别拨打110和网安大队举报电话报警，该小区一名叫赵某某的22岁男子，在微信圈发布配有检验报告图片的消息，显示其新型冠状病毒核酸检测结果为阳性。



男子为请假自称核酸阳性被拘留

平泉市公安局网安大队民警获取微信截图后，立即与平泉市医院进行核实，市医院记录证实确实有叫作赵某某的男子做过核酸检测，但是检查结果为阴性。



男子为请假自称核酸阳性被拘留

当日10时，网安大队民警对被检测人赵某某进行依法询问，赵某某承认自己于2020年6月15日从北京返回平泉，6月17日到平泉市医院做了核酸检测，6月18日检测结果为阴性。

为了和朋友恶作剧，赵某某利用手机图片编辑工具，将检验报告照片中的检测结果由“阴性”修改成“阳性”，并配上文字：“我就想问一下，还有救吗？这群人折腾我一下午了！”发布在微信朋友圈中。

经过教育，赵某某深刻认识到自己发布虚假信息的危害性，并写下了悔过书。赵某某也因传播虚假信息扰乱公共秩序被平泉市公安局依法予以行政拘留5日。

无论是男子为请假自称核酸阳性被拘留的案例还是伪造检测结果发朋友圈的案例，其实都暴露出当事人心智不全的表现，缺乏最基本的社会责任感和是非观。

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