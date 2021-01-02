张文宏披露上海变异病毒病例详情 中国可以做到快准稳

变异病毒侵入中国，成为所有人非常关切的重大事件，这和我们每个人健康乃至生命都息息相关。今日，张文宏披露上海变异病毒病例详情，针对网友们最关心的问题进行了解答，并且坚定的表示中国具备“快准稳”控制疫情的能力，关键还是每个人都要加强防护。



张文宏披露上海变异病毒病例详情

张文宏披露上海变异病毒病例详情目前已经成功登陆各大社交平台的热搜，该事件源自1月1日晚间，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在其个人微博发文称，上海疾控检测到第一株VOC毒株，立即向中国疾控申报，并且在中国疾控的官方杂志China CDC Weekly （中国疾控周报）上向全球发布。

张文宏披露上海变异病毒病例详情是介绍道：“这是一个常规动作，证明对于变异病毒株中国目前具备非常强的监测能力。也包括这些病毒株的培养，以及与当前的抗病毒血清的中和作用，和疫苗诱发的中和抗体的结合能力等。这些都在监控之中。”

此外，张文宏还表示这个病例其实没有任何特殊，张文宏披露上海变异病毒病例详情，据悉该病例和任何一个感染了新冠病毒肺炎的其他患者没有区别。为了打消大家的疑虑。我特地去翻看了这个患者的病历，因为没有任何特殊，所以原来根本就没有注意。



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至于张文宏披露上海变异病毒病例详情的最新进展，张文宏还在微博中确认，这个病例的症状非常轻微，轻微到不需要我关注。这个患者目前已经核酸转阴，离开隔离病房了。

张文宏披露上海变异病毒病例详情，打消了我们的一些顾虑。但是关于变异病毒后续的影响，张文宏继续介绍道，对于变异病毒，不会有任何临床上的特殊性。关于传播力可能会略微有所增加，但是目前的隔离措施，检疫方法都很有效。

对于疫苗的逃避作用目前没有被发现，大概率也不会。所以，等疫苗上市后希望能够尽快控制疫情，减少疫情传播中病毒通过变异逃避疫苗保护的机会。

最后，张文宏非常自豪的说道：“天下武功，唯快不破。中国可以做到快准稳。”希望大家有一个美好的春节。再提醒下，亲情不能少，防护动作不能缺。

以上便是张文宏披露上海变异病毒病例详情的详细情况，从目前的情况来看完全属于可控的范围内，因此没有必要多余的担忧。但是对于疫情防控的重视程度却也丝毫不能减弱，尤其是春节期间出行和外界接触的比较多，防护动作不能缺。



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