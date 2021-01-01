特斯拉国产Model Y降价近15万元 高层：这是中国制造的力量

2021新年的第一天，特斯拉绝对赚尽了风头。首先是2020年马斯克财富增加最多，其次据特斯拉中国官网消息，国产特斯拉Model Y大幅降价近15万元引发关注。新年第一天，特斯拉“SEXY”组合全线产品聚齐中国市场，其中国产Model Y价格相比进口版大幅调降。



特斯拉国产Model Y降价近15万元

特斯拉国产Model Y降价近15万元的消息绝对可靠，是2020年1月1日，特斯拉已经正式宣布，国产中型SUV Model Y以及全新Model 3正式发售，这是特斯拉首次在中国开始销售“SEXY”组合全线产品。

特斯拉国产Model Y降价近15万元，具体来看：长续航版和Performance高性能版起售价分别为33.99万元、36.99万元，相较此前的非国产版本大幅降价约14.81、16.51万元。部分 Model Y 车型享受新能源汽车购置税减免政策，最高节省约3.7万，起售价为预估节省后的实际价格，并且预计将于2021年1月开始交付。



特斯拉国产Model Y降价近15万元

据统计，截止到2020年10月份，Model S、Model X、Model 3及Model Y，四款车型官方售价区间调整共计约59次（同时调价情况重复统计）。其中Model S售价区间调整最多，调价约24次。

特斯拉国产Model Y降价近15万元的主角，Model Y处于什么档次呢？据电动车市场调查机构EV Sales Blog数据，Model Y 10月份售出10602辆，在全球电动车市场中排名第四位，超越了大众旗下的ID.3。



特斯拉国产Model Y降价近15万元

特斯拉国产Model Y降价近15万元之后，有望彻底打开中高端电动SUV市场的销量。此外，Model 3以26.1万辆的月销数据高居榜首，雷诺佐伊（Renault Zoe）和五菱宏光Mini EV分别以7.41万辆和5.27万辆的数据位列第二、第三位。

特斯拉国产Model Y降价近15万元，确实可以或是震惊业界。不过，对于已经实现国产化的车型来说，未来是否还有降价空间仍然存疑。2020年12月29日，特斯拉副总裁陶琳表示：“特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。”



特斯拉国产Model Y降价近15万元

近日，针对特斯拉价格问题，特斯拉副总裁陶琳曾表示，目前特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。同时，陶琳还指出，如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉也有可能出现涨价的情况。

除了2020年马斯克财富增加最多登上热搜之外，2021年1月1日，陶琳对比中美特斯拉价格发文称，扎根中国市场，回馈中国消费者。这就是中国制造的力量。

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