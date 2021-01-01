2020年马斯克财富增加最多 中国人杀进榜单前三名

新的一年伊始，人们开始复盘各种数据。据彭博亿万富豪指数实时数据，截至2020年12月31日，美国电动汽车制造商特斯拉CEO马斯克资产增加1400亿美元，位居年度资产增加最多的富豪首位。而农夫山泉董事长钟睒睒以709亿美元，杀入帮当前三名。



2020年马斯克财富增加最多

2020年马斯克财富增加最多，具体来看：

特斯拉CEO马斯克资产增加1400亿美元夺得第一；



亚马逊CEO贝佐斯

亚马逊CEO贝佐斯资产增加1769亿美元排在第二；



农夫山泉董事长钟睒睒

农夫山泉董事长钟睒睒凭借709亿美元位列第三；

而就在2021新年的第一天，特斯拉绝对赚尽了风头。首先是2020年马斯克财富增加最多，其次据特斯拉中国官网消息，国产特斯拉Model Y大幅降价近15万元引发关注。

具体来看，国产特斯拉Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。国产特斯拉Model YPerformance 高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌 16.51万元。



国产特斯拉Model Y

据统计，截止到2020年10月份，Model S、Model X、Model 3及Model Y，四款车型官方售价区间调整共计约59次（同时调价情况重复统计）。其中Model S售价区间调整最多，调价约24次。

近日，针对特斯拉价格问题，特斯拉副总裁陶琳曾表示，目前特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。同时，陶琳还指出，如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉也有可能出现涨价的情况。

除了2020年马斯克财富增加最多登上热搜之外，2021年1月1日，陶琳对比中美特斯拉价格发文称，扎根中国市场，回馈中国消费者。这就是中国制造的力量。

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