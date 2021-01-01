Windows 7停更已满1周年 全球仍有超1亿“钉子户”

作为一个十分保守（懒）的用户，如今小编在今年都应放弃Windows 7升级到了“免费”的Windows 10操作系统，一段时间以后发现Windows 10确实值得升级。而就在Windows 7停更和免费升级Windows 10的大背景下，目前仍有超1亿钉子户坚守着Windows 7操作系统。



全球仍有超1亿“钉子户”

来自美国政府数字分析计划报告的数据显示，截止2019年12月底，75.8%的PC运行Windows 10系统，18.9%仍使用Windows 7，还有4.6%的用户使用Windows 8。而在一年后的今天，Windows 10比例上升了12%，达到87.8%；Windows 7的数量下降了10多个百分点，达到8.5%；Windows 8的用户数量进一步减少，仅为3.4%。

而NetMarketShare的数据显示，2020年底Windows 10的使用率上升了11个百分点，从63.0%上升到74.0%；而Windows 7的使用率下降了9.5个百分点，从31.2%下降到21.7%。



全球仍有超1亿“钉子户”

同样，StatCounter全球统计数据显示，运行Windows10的PC数量增长了12%以上，从64.7%上升到76.0%；而Windows 7的PC数量下降了近10个百分点，达到17.7%。

如果按照此前微软的说法，全球Windows系统的PC用户数约为15亿，以此计算，目前全球使用Windows 7系统的PC用户至少超过1亿。

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