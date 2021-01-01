昨日晚间，中芯国际发布公告称，公司独立非执行董事丛京生博士辞职，即日起生效。中芯国际表示，本公司独立非执行董事丛京生博士鉴于美国近期对本公司之关注事项，辞任本公司独立非执行董事的职务，自2020年12月31日起生效。



中芯国际宣布独立非执行董事丛京生博士辞职

根据公告披露内容，丛博士确认与本公司董事会无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉的有关其辞任的其他事宜。

鉴于丛博士的辞任将导致本公司独立非执行董事的人数低于相关监管规定的要求，中芯国际公司董事会将会自2020年12月31日起三个月内委任新的独立非执行董事，以确保相关规则得以遵守，并将于适当时候刊发进一步公告。

根据中芯国际官网信息，丛京生博士（美籍）于二零一七年二月十四日起出任中芯国际公司董事。

丛博士于一九八五年本科毕业于北京大学计算机科学系，于一九八七年和一九九零年获美国伊利诺大学厄巴纳—香宾分校计算机科学系硕士和博士学位。

丛博士的研究领域包括电子设计自动化和高能效计算。丛博士在该领域已发表超过500篇论文，获得15个最佳论文奖、三个10年最具影响力论文奖，及2011 ACM/IEEE A. Richard Newton电子设计自动化技术成就奖。

他于二零零零年当选IEEE Fellow，于二零零八年当选ACM Fellow，并于二零一七年当选为美国国家工程院院士。

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