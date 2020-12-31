拼多多联合湖南卫视 跨年晚会发放100亿份红包：致敬每个“拼”过的人

12月30日，新电商平台拼多多与湖南卫视共同宣布，将在12月31日晚19：30举办的跨年晚会送出超级福利。晚会期间将送出100亿份红包、5000万份草莓车厘子鸡蛋、1万份YSL口红、1万份话费及iPad、汽车、酒店套房等超级大奖。

据悉，此次跨年晚会集结豪华嘉宾阵容，王一博、王力宏、王俊凯、谢霆锋、吴亦凡、陈宇飞、华晨宇、黄子韬、李易峰、朱一龙、乘风破浪姐姐团等几十位实力嘉宾将同台表演，晚会由顶级精尖制作团队鼎力打造，将进行创新设计和风格混搭，为观众带来一场极致视觉和实惠补贴的超级盛宴。

拼多多方面表示，此次跨年晚会的让利幅度和红包总额创下跨年活动的新记录。晚会期间，平台将送出100亿份红包，红包金额最高达2021元。除此之外，平台还将免费送出5000万份草莓车厘子鸡蛋，1万份YSL口红、1万份200元话费及亚特兰蒂斯酒店套房、大众汽车、iPad平板电脑、AirPodsMax苹果耳机、SK-ll神仙水、雅诗兰黛小棕瓶等全网热门商品。

晚会期间，用户只要打开拼多多app，直接摇一摇，就可以参与活动，瓜分100亿份红包，免费领取超级大奖。

除此之外，跨年期间，拼多多将加码“百亿补贴”，在食品生鲜、家用电器、美妆日用等热销商品中，挑选消费者呼声最高的爆款商品，提供无上限的消费补贴。数据显示，今年以来，在百亿补贴的持续加码下，iPhone系列手机、SK-II神仙水、海蓝之谜、戴森吹风机等热门产品常期位居拼多多热销和推荐排行榜前列，这些产品均直接以全网最低价被全国消费者抢购。

拼多多副总裁陈秋表示，“我们希望与湖南卫视合作推出的跨年晚会，能为不平凡的2020画上句号，能为亿万消费者送去2021的开年福利，同时用真金白银的让利补贴和不断提升的购物体验回馈每一个拼过的人。”

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