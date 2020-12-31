拼多多上线“保暖用品补贴日”活动，暖风家电百亿补贴最高立减1000元

2020年最后一周，全国多地区迎来了今冬最强寒潮，中东部大部分地区继续伴有大风天气，同时江南华南等地迎来强降温。12月30日，拼多多开启“保暖用品补贴日”活动，在百亿补贴的助力下，大批取暖电器以极高的性价比被用户“拼购”到家，把万千温暖带到新年的喜悦中。



▲拼多多开启“保暖用品补贴日”活动，最强寒潮下带来取暖电器“补贴价”

伴随多地气温降至今年以来的最低点，取暖电器成为不少人口中的“续命神器”。在拼多多平台上，取暖器/暖风机和电热毯两大传统品类需求量持续升高，来自先锋、艾美特、奥克斯的踢脚线、电油汀、小太阳电暖气成为消费者今冬拼购的热门款型。此外，格力、TCL、小米的空调产品也受到了较高关注，百亿补贴最高可减1000元。



▲在百亿补贴的助力下，“保暖用品补贴日”活动中的取暖电器最高立减1000元

除了传统取暖电器，本次参加百亿补贴的还包括了小熊加热杯垫、美的发热围巾等取暖电器“周边产品”，适合自用或者作为贴心的新年礼物送出。

早在夏季，拼多多电器部门预测到今年会面临寒冬，于是提前与品牌方和各产业带工厂制定了周密的生产和备货计划，确保今冬取暖电器的商品足量供应。

本次活动拼多多电器负责人表示，今年冬天很多朋友都感觉到格外寒冷，尤其是南方的室内，近期我们特别为大家准备了取暖电器的百亿补贴价，希望借助“保暖用品补贴日”活动，让广大消费者享受优惠价格把温暖带回家。



▲伴随家电线上消费高速增长，大批取暖电器“拼”成爆款

疫情改变了人们的生活方式，也推动了传统的家电零售模式转型，迎合家电消费进一步向线上迁移的趋势。市场公开数据显示，今年我国线上家电零售份额超过“半壁江山”，在线上渠道发力的进程中，“拼购”成为线上家电市场再次提速的助推器。

▲拼多多平台热门取暖电器产品在价格方面具备优势

中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的《2020中国家电行业线上消费趋势报告》显示，近九成用户认为拼多多购物能满足日常所需，84%用户愿意在拼多多上购买家电产品。

好的价格是一方面，售后服务同样是家电消费的重要构成部分。今年11月，拼多多发起“家电服务体系升级行动”，基于对过往家电产品售前、售后服务的理解和洞察，倡导平台服务标准升级。本次行动对商家的服务提出了八项标准，进一步推动家电服务品质升级，让消费者在购买电器产品时享受到更优质的购物体验。

好产品、好服务、好价格是消费者在线上购买家电的重要决策要素，拼多多上大量的家电爆款很好的证明了平台的用户口碑。《报告》显示，拼多多用户最常购买的三大品类分别是家居生活用品、食品饮料和水果生鲜，而家电类产品正在成为用户需求的“后起之秀”。

“‘保暖用品补贴日’之后还有更多的家电让利活动将与广大用户见面。”本次活动拼多多电器负责人表示，“今年平台上采购家电的消费者明显比去年多了，一方面我们提供了更丰富的产品供用户选择，同时有百亿补贴、秒杀和直播等形式的支持，很多用户开始将拼多多当作购买电器的第一站。今年入冬以来，取暖电器的销量同比去年增长近三倍，未来我们会持续关注消费需求，关注家电行业最新的产品趋势，为大家带来功能更强、质量更好、价格更低的家电好货。”

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