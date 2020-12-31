《魔兽世界》怀旧服的火爆似乎让暴雪尝到了甜头，据Wccftech报道，《魔兽世界》怀旧服将于2021年5月4日正式开启“TBC（燃烧的远征）”时代。而作为一个老玩家则表示对这种行为的不解，这是要整体轮一个遍的节奏么？



《魔兽世界》怀旧服将开启TBC

报道中提到，《燃烧的远征》将于明年2月份开启Beta测试，并于5月4日正式上线。同时，“TBC（燃烧的远征）”补丁预订将于4月开始预下载。本次补丁或许会一步到位的形势，例如2.4.3补丁中更新的部分技能和法术等等。

尽管不得不承认因为当年过审的原因，TBC在国内存在的时间很长，而且移动程度上创造了难以超越的辉煌，但是如果怀旧服只是把过去的版本重新轮一个遍的话，那么相信很多玩家未必会接受这样“炒冷饭”的做法，暴雪对怀旧服的做法，可能跑偏了。



你会继续征战怀旧服TBC吗

《魔兽世界》怀旧服之所以能够如此火爆，除了疫情这个特殊的因素之外，更多的是回归了老玩家们当初最怀念的当初。而如果这个当初不是永恒的话，那么作为早就走过一轮的玩家而言，还会再跟暴雪再走一轮吗？对此，笔者持怀疑的态度。

不过话说回来，就算永久停留在初代《魔兽世界》怀旧服，其实最终也会有大量玩家玩腻了最终选择退出的。或许暴雪选择再轮一遍的炒冷饭行为，也是迫于无奈的选择。其根源上，是暴雪迄今仍旧无法提供超越《魔兽世界》的作品再次呈现，可悲可叹！

如果《魔兽世界》怀旧服继续更新TBC的话，你会选择继续征战吗？或许为了蛋刀的残念，还是会有大量玩家涌入吧！

BT开组，蛋刀已定，不要战士盗贼，来大奶~~~~

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《魔兽世界》怀旧服将开启TBC 玩家惊呼：这是重新轮一遍？http://news.zol.com.cn/759/7597737.html