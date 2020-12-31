iPhone 13仍将有四款型号 Pro版屏幕进行重大升级

尽管iPhone 13还有很长的时间才会发布，但是历代iPhone从来就不缺少各种爆料。根据韩国媒体ETNews的最新曝料，iPhone 13系列将有四款型号，延续现有iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max布局，Pro版屏幕将重大升级。



iPhone 13仍将有四款型号

其中，iPhone 13 mini、iPhone 13都采用传统的LTPS OLED，刷新率维持在60Hz，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max则会升级为新的LTPO OLED，刷新率也上到120Hz。至于屏幕尺寸方面，依旧是目前的5.1、6.1、6.1、6.7英寸的四款的布局。



Pro版屏幕进行重大升级

LTPS是目前最成熟的OLED背板技术，但在高刷新率下功耗会明显增加。而LTPO则是新型OLED背板技术，融合了LTPS、IGZO两种技术的优点，增加了氧化层，可以更低的成本实现更高的电荷迁移率，刷新率可以根据显示内容在1-120Hz之间切换，从而大幅降低功耗。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 13仍将有四款型号 Pro版屏幕进行重大升级http://news.zol.com.cn/759/7597729.html