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    iPhone 13仍将有四款型号 Pro版屏幕进行重大升级

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    尽管iPhone 13还有很长的时间才会发布，但是历代iPhone从来就不缺少各种爆料。根据韩国媒体ETNews的最新曝料，iPhone 13系列将有四款型号，延续现有iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max布局，Pro版屏幕将重大升级。

    iPhone 13仍将有四款型号 Pro版屏幕进行重大升级
    iPhone 13仍将有四款型号

    其中，iPhone 13 mini、iPhone 13都采用传统的LTPS OLED，刷新率维持在60Hz，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max则会升级为新的LTPO OLED，刷新率也上到120Hz。至于屏幕尺寸方面，依旧是目前的5.1、6.1、6.1、6.7英寸的四款的布局。

    iPhone 13仍将有四款型号 Pro版屏幕进行重大升级
    Pro版屏幕进行重大升级

    LTPS是目前最成熟的OLED背板技术，但在高刷新率下功耗会明显增加。而LTPO则是新型OLED背板技术，融合了LTPS、IGZO两种技术的优点，增加了氧化层，可以更低的成本实现更高的电荷迁移率，刷新率可以根据显示内容在1-120Hz之间切换，从而大幅降低功耗。

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

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