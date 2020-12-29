小米11登陆拼多多百亿补贴频道 新品发布数小时后“10万+”用户想拼

12月29日消息，日前小米公司正式发布了年度旗舰手机新品小米11，产品以高性价比赢得了大量消费者的关注。目前，这款新品已登陆拼多多百亿补贴频道，根据页面显示的信息，“想拼”的用户在发布会后数小时内就达到了“10万+”，相关负责人表示这款产品于2021年1月1日零时开始补贴。



▲小米11第一时间登陆拼多多，购机送赠品、赢抽奖礼

根据页面显示的信息，小米118+128GB版本价格为3999元，购机赠小米原装充电头；8+256GB版本价格为4299元，发好评送WiFi放大器，赢价值699元抽奖礼；12+256GB版本价格为4699元，购机赠原装充电头。

广大消费者可以通过拼多多APP首页的“百亿补贴”频道进入小米11发售专场页面进行购买，或者在首页搜索“小米11”进入购买页面。



▲在拼多多APP的百亿补贴专区中，可以看到小米11抢购页面

小米11全球首发高通骁龙888处理器，搭载了2KAMOLED四曲面柔性屏，配备哈曼卡顿立体声双扬声器，支持1亿像素计算摄影。续航方面机身内置了4600mAh容量电池，并配备了55W有线闪充。这次新品定价3999元起，发布会当晚大量网友表示性价比非常高，期待小米11参加拼多多百亿补贴，在新年用上新机。

这次小米11新品之外，红米Note9 Pro 5G、红米9A、小米10Pro在内的多款热门产品也同步在百亿补贴频道中热销，补贴额度在200元到500元不等，为喜欢小米手机的用户带来了极致的性价比。

长期参加百亿补贴的除了小米手机系列产品，还包括游戏笔记本、显示器在内的小米电脑产品，小爱音箱、Air2SE真无线耳机在内的小米影音产品，米家扫地机器人、智能手环在内的小米智能产品，优惠的品类十分丰富。



▲在拼多多APP的百亿补贴专区中，小米全品类多款产品具备价格优势

与参与“百亿补贴”活动的苹果手机相同，拼多多平台上此次发售的小米11新品享有中国人保财险（PICC）提供的“正品险”保障，确保国行正品并且提供正品发票、顺丰包邮、七天无理由退货、假一赔十等售后服务。

继iPhone12百亿补贴受到消费者的追捧之后，越来越多的数码新品也在第一时间登陆拼多多平台，例如月初的网易有道选择联合拼多多同步首发预售词典笔新品，“万众瞩目”的小米11也在呼声中登陆拼多多。秉承为消费者打造极致性价比、更佳购物体验的理念，拼多多第一时间上线小米11百亿补贴，让更多的消费者享受到最新科技带来的乐趣。

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