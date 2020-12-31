云原生产业生态链已成主流 2020年云计算产业市场回顾

再也不多说迁云、多云应用，几乎所有的软件应用都在云上开发、在云上出生，更没有云计算的新技术名词出现，这些特点成为2020年云计算服务行业的主流现象。





非智能云已成为过去时

今年所有的云服务都成了智能云服务，所有运营商都在说自己的语音服务是智能化云服务。

虽然都叫智能化云服务，但是究竟只能化到一个什么程度？云服务厂商之间的智能化程度是没有量化，是没有可比性的。非常影响用户对云服务商的选择，并业这个问题已困扰行业用户多年。目前唯一的办法是使用品牌效应，例如，腾讯云对媒体行业有绝对的领导权，又如阿里云对办公的云也有绝对的领导地位。

第一梯队抗疫云服务叫好不叫座

云课堂、云访谈、云办公、云会议、云展会、云发布…2020年所有大活动小活动无所不云，各大云服务厂商也爆出了自己的云服务业务增长的业绩，如：记住阿里云增长了76%，第二季度阿里云增长了60%，微软在第1季度已经看到了775%的云业务增长…增长不并不意味着云收入的增长，就是因为云服务厂商的云服务业务还在普及、试用阶段，这个阶段一般是免费阶段。

在2020年几乎所有第一梯队的云服务商都在继续互相渗透，做游戏的伸向电商直墦；做电商云的办公云做的火热…

软件开发销售几乎基于云上

目前看来，云服务除了消费者、企业服务之外，还有一个副业，那就是已成为大中型后台软件它们的代理商，大约从5年前就可以发现所有软件厂商的品牌效用正在消失，或现在目前已经消失的那70%，这是因为现在的各种商业软件你的应用几乎全是通过云输出的。此外，小型应用软件开发APP也都基于云服务商的平台开发输出，整个软件产业已经成为了云原生的生态链。软件产业的生态链几乎已经被开源和云输出云开发、应用所取代。

抗疫出现非商业化云服务

如：人手一机必下载的健康宝的APP，肯定是基于政府和运营商合作的云服务，还有各种角度统计的疫情报告，也肯定基于非商业化的云服务，和商业化的云服务形成鲜明的对比是非商业化服务的一个现象是这些 APP拥有最大的装机量和最多的日活，是根本不可以商业化？还是没有商业化运做机制？

第二梯队云服务商低调

京东云，华为云，金山云等第二梯队云在2019年开始高调宣传，增长率都在100%以上，那是因为基数太低，所以增长率显得狂高，如本来只有10个用户，突然变成100个用户就成了900%的增长。但是在2020年，这些二梯队云服务声音的悄然无息了。这种低调的现象说明那什么呢？无非有两个原因，一是这些二梯队的云服务商在抗疫的云办公、云教学等应用当中并没有发挥社会作用;二是：由于原有品牌非云服务及生态的束缚，所以不能向其他企业、消费群体市场大面积的扩展。

违背30年成熟定律了吗

以上现象表明自2006年开始宣传的云计算经过15年的发展云市场发展结束了战斗，这不是违背了任何技术从初始到市场成熟需要30年吗？但从私有云技术的应用的角度看，从90年代原应用就在在行业企业应用大面积开始了，在1993年我国的三金工程就是最早的计算机网络行业云应用。也就是说有了云技术到技术应用成熟、再到的大面积推广，再到市场的成熟，还需要15年。

结束语

云战结束，第二梯队没戏了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：云原生产业生态链已成主流 2020年云计算产业市场回顾http://news.zol.com.cn/759/7596832.html