红利消失技术应用正登顶：2020互联网产业回顾

到2020年止，互联技术的出现到目前的成熟应用已经有26年的时间，按照30年的定律，剩下的大约4～5年的时间结束战斗，也就是说目前互联网服务的红利和技术应用正在登顶，具体表现在以下十个维度：





互联网普及面群体己登顶

虽说世界上还有1/2的人没有用上互联网，但是就中国来说，从手机支付、微信应用的维度来看，中国已经普及率达到了80～90%，剩下的10%～20%左右的人没享用到互联网服务的人群基本上是儿童或者是80岁以上的老人，互联网的技术应用就用户群体来说已经顶到了天花板。

世界互联网收购并购放缓

一个行业当它收购放缓或者是停滞收购案的时候，证明这个行业的技术应用市场已经登顶，如传统的化工、水泥、钢铁等行业，近20年甚至30年基本上没有发生过收购案，只能证明这个行业已经成熟或老去。2020年互联网网络服务大体量的收购基本上已经放缓，仅有的是网络的基础制造业有一个上百亿的收购案，如半导体芯片ARM、软件等制造业只能算是互联网服务业的基础制造业，且都发生在美国。

商业直播买货人民战争

2020年是互联网行业最火的不止是电商，而是电商直播，电商直播的直播间已经深入3、4级县市，甚至到村头，再也没有下沉的余地了。而且电商直播他们的货源、他们的各种产品的分类、他们的各种朮语已经有了地域性精准的划分，把那些传统的老电商措手不及，纷纷改成直播形式，但下手太晚，因为品牌的关系远不如从直播起家的那些新手们。当一个行业已深入下沉到了3丶4级县市说明这个行业已经登顶。

网网都想做电商

2020年无论传统的互联网服务商如腾讯的微信，还是新贵抖音等等都想做电商，摆电商地摊也不再乎，但是都是雷声大雨点小，没成气候，这从另外一个角度也说明了，以互联网为平台起步电商服务已经有10余年的历史，各种维度的规模正在登顶。

所有行业都已互联网+

互联网+这个口号已经有了5年的历史，在这5年当中，所有的行业包括传统的第一产业农业（农产品直播销售）、第二产业制造行业（供应链生态）、以及金融服务零售行业（手机支付）大都已经做到了不同程度地做到互联网+，所以互联网+这个口号已经低调行事。

免费服务正在结束

互联网服务从出生开始已经免费了20年，但是从2020年开始，从音乐附费到视频服务都已经开始收费，接下来很可能是媒体内容、电商平台用会员制的方式付费。这表明互联网免费服务时代正式结束，在如同超市里的食物试吃，不过这个是吃的时间已经太长了，有20年之久。

移动互联战役完成

一代产业造就一代英雄企业和一代产业英雄，自2007年iPhone智能手机问世以来，已经经历了13年的时间，可近一年多以来，马云、刘强东、柳传志等叱咤风云多年的相关大佬相继隐退、退休，任正非如不是因美国整制华为他不得不出面，也会逐渐淡出视野。在互联网大佬集体沉默表明，移动互联网时代落幕。

智能移动终端在下降

早在三两年前，特别是今年移动智能终端包括手机、Pad、智能音箱等就出现了下降的趋势，据有关研究统计2020年第三季度全球售给终端用户的智能手机销量总计3.66亿部，同比下降了5.7％。当季全球售给终端用户的手机销量总计4.01亿部，同比也下降了8.7％。虽然PC终端有过5年来的反弹，也是因为疫情三家办公的需求增长，手机智能终端在5G換手机的市场正向因素驱动下的上一数据己表明互联网终端增长红利消失。

资本层面没出生独角兽

据观察分析今年APP排行榜，市场上没有发现黑马出现，没有黑马出现就意味着在资本层面没有独角兽出现，这个维度的结果也表明互联网服务大战已经走向了顶峰。

互联网服务分工结束

搜索、电商、游戏、社交、的几大互联网服务商，他们的分工早已十分明细，尽管他们的业务在互相渗透，多元化发展必须互相抄底，但是始终动摇不了他们最初的产业分工，无论怎么抄底，谁也不动摇不了百度在搜索的地位，谁也动摇不了腾讯在社交、游戏当中的地位，尽管京东、拼多多是电商的后起之秀，但是也动摇不了阿里在电商当中的老大地位，这也是互联网服务行业的成熟标志之一。

结束语

总结2020年移动互联网服务的变化似乎还少了两个变化，就是集体向5G速度切换，切换速度虽然不明显，但正在进行中。另外仅互联网垄断大旗在年底举起，也是产业已熟透的标志，互联网服务业的市场大战还有5年的时间，抓紧机会吧 。

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