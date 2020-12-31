头部扩容深度挖掘时长红利 ——2020手机App产业回顾







受到新冠疫情影响，手机App使用时长明显增长。手机App在疫情严重的第一季度人均单日使用时长达到6.7小时，虽然较2019年增长10%以上，即时通讯与电商购物App依然是用户刚需。移动办公、教育类App完成蜕变，头部应用统治力增长，细分市场集中度不断提升。

远程办公APP异军突起

疫情危机催生远程办公风口，虽然发展前景广阔，但目前国内远程办公普及率仍然较低。疫情期间移动办公领域用户规模达到2.5亿人次，环比大幅增长24.8%，企业级协作应用和视频会议类应用需求显著增长。目前移动办公类App同质化严重，均可以实现基础办公需求。文档协同、及时沟通、协同办公等细分领域竞争激烈。复工后移动办公用户规模趋于稳定。

社交网络小幅增长

社交网络整体延续小幅增长态势，依托疫情信息披露，头部社交以及资讯类App用户规模增长显著，社交网络应用对疫情防控起到积极推进作用，微信活跃用户数量依然高居行业榜首。

移动支付C端市场稳定B端激增

央行强监管成为常态化，企业支付服务合规性仍是生存首要因素，行业巨头仍需进一步评估潜在风险。移动支付市场交易规模平稳增长，支付App活跃用户人数不断提升，移动支付App已经高度渗透进日常生活中，成为商业发展的基础工具。移动支付行业收入加速，有突破天花板的趋势。

移动支付App期望通过开放平台和增值服务寻找新的赢利点，企业服务需求高速增长，市场规模预计可以达到75万亿元。为商户企业提供授信、贷款、理财等金融增值服务收入增速明显，来自企业商户的营销、分析服务需求激增。

移动支付裁体多元化

移动支付载体呈现多元化趋势，人工智能、区块链、生物识别、物联网技术的发展正在逐步为移动支付应用赋能。大数据、人工智能、云计算三项技术在支付机构内得到深度应用，5G、物联网技术应用由于起步较晚尚处于起步阶段。今年较为特殊的现象是，生物识别技术丰富了移动支付应用场景，场景拓宽使得商户的话语权进一步加强。

短视频App用户重合度提升，长视频App享受时长红利

比较有代表性的抖音、快手短视频用户重合度达到37.4%，用户年龄结构和地域分布趋同。Tik Tok用户持续高增长但是国际化路线受阻。短视频商业变现加速，且与直播带货高度耦合，短视频成为商业变现的重要媒介，短视频广告主更注重商业转化，

综合视频类App用户观看时长同比大幅增长，疫情严重的2020年2月疫情期间用户出行减少，影院撤档，长视频类App用户观看时长达到270亿小时，但是长视频类应用广告收入受到影响，会员业务增长收入有所弥补。

IP游戏成为移动手游中坚力量

2020年，移动游戏App市场进入精品时代，游戏APP成为泛娱乐IP商业链条中至关重要的变现环节。主流厂商将加强游戏内容质量和社会文化价值输出作为发展重心，移动IP游戏市场规模突破1600亿元，MMO(大型多人在线游戏)和卡牌类游戏在IP游戏中占比较高。端游IP改编的产品出现促进了市场规模进一步增长。

游戏侵权问题仍不可忽视。市场进入生态竞争时代，IP联动将持续增多。基于庞大的用户基数和市场规模，中国厂商研发、发行和运营游戏能力得到充分成长，腾讯、网易等头部厂商尝试移动化部分国际游戏IP。IP游戏在移动游戏App市场核心地位将长期保持。

移动教育进入后疫情时代

教育类App中辅导作业、了解学情成为用户的核心需求，儿童教育类App呈现增长态势。随着教学活动回归到线下校园场景，在线教育类App月度活跃用户在第二季度出现下降趋势。此后，用户活跃达到峰值，但是行业竞争持续升级，头部厂商获得资本青睐。中小学教育类App活跃用户从4月开始下跌，但是仍然显著高于去年同期水平（4月与5月的规模分别为2.40亿与2.14亿，对应着73.2%、61.2%的同比增速。）疫情期间在线教育App新增流量转化率较为可观。在线教育App在2020年进一步强化品牌形象，抢占市场份额，通过融资丰富产品矩阵，实现收入多元化。基于大数据积累和AI技术升级在线教育App提升用户粘性，用户人均使用时长实现环比增长。在线教育需求将成为常态化，年末寒假期间用户争夺将进一步加剧。

直播电商走向深水区

直播电商市场规模在2020年短时间内实现快速增长，直播电商转化率赢得商家青睐，但是出现直播数据造假现象。平台、MCN、主播成为产业核心，用户逐渐成为主播私域流量。直播电商呈现高流量高粘性特点。直播在电商App中逐渐工具化、常规化。疫情得到控制后消费能力反弹，2020年第3季度，中国网络零售B2C市场交易规模为18692.4亿元人民币，同比增长20.1%。

移动购物App加速下沉。用户更加注重充值优惠并倾向于使用付费会员，电商类App开始重视锁定用户长期价值，互联网巨头和初创电商平台在数据改善和运营效率两方面均有提升。

生鲜电商压力与机会同在

生鲜电商活跃用户和全网活跃用户渗透率得到提升，生鲜电商成为移动购物领域最具生长潜力的垂直行业。疫情期间，生鲜类电商App用户平均3-5天使用一次。生鲜电商崛起，互联网巨头、初创公司、连锁商超和社区小店错位竞争，自营类购物App和平台类App多元化布局。新入局的生鲜电商类App在供应链方面具备优势，但是多在末端配送上存在短板，且缺乏稳定的流量来源，市场认可度亟待提升。峰值运力决定了生鲜电商类App业务天花板。内容营销成为生鲜电商类App进行提升活跃度和留存转化的有效手段，围绕生活精细化场景的差异化竞争加剧。

社区团购在下沉崭露头角

社区团购类App在2020年处于整合后精细化调整阶段，供应链和团长的能力决定了平台发展的潜力，但社区团购商业模式具有可替代性，未来或将被其他模式替代，存在被资本整合的可能性。

新兴厂商多处于未盈利状态，供应链效率亟待提升，2020年生鲜电商各种模式并存，市场格局并未出现一家独大的趋势。持续提供有竞争力的商品和团长的运营能力决定了社区团购类App能否长久生存。

写在后面：疫情催化下，移动App加速进化。随着国民生活逐渐恢复，消费需求在2020下半年逐步复苏，移动App与下沉市场的耦合逐步加强，企业服务市场潜力从小企业开始。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：头部扩容深度挖掘时长红利 ——2020手机App产业回顾http://news.zol.com.cn/759/7596811.html