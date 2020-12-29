泡沫加速膨胀 破裂再谈新生：2020年度自动驾驶趋势报告

如果要用一个词来形容2020年自动驾驶产业发展，唯有“泡沫”一词最贴切。回想起在马斯克宣称特斯拉有望年内实现L5自动驾驶的豪言壮语，再看看今年汽车行业飞上天的股票价格，讲故事、炒概念、画大饼基本可归结为今年的主旋律。或许只有在泡沫破裂，浪花淘尽英雄之后，我们才能看出谁在裸泳，谁更扛起未来自动驾驶发展的大旗。





泡沫加速膨胀 破裂再谈新生

01 特斯拉仍是自动驾驶标杆

尽管笔者不认同特斯拉能够在年内实现L5等级的自动驾驶这种营销辞令，但迄今为止特斯拉的Autopilot系统仍是目前全球范围内最早落地，应用范围最广，行驶里程最长的自动驾驶系统。跟据最新的数据显示，Autopilot安全里程被提升至740万公里的等级。

但这并非意味着特斯拉Autopilot是最出色的自动驾驶系统，根据美国《消费者报告》的测试结果来看，特斯拉Autopilot整体评价仅居于第二位，但凭借特斯拉Model 3在权威范围内的热销，也令其Autopilot在综合实力方面仍是当前的标杆。

02 L3等级自动驾驶成新标尺

尽管有数据表明自动驾驶相对人类驾驶事故率更低，但是每次特斯拉Autopilot引发交通事故都别被推至头条，因此在这种放大镜的效应下，一众汽车品牌在营销辞令上也不再巧妙的通过各种限定词鼓吹什么L4，L5已经实现落地、量产等刺激的字眼。

中国市场引入特斯拉不是为了毁灭自身的国产品牌，而是通过鲶鱼效应来激活国产品牌的竞争实力。相对于早年前补贴政策下的一窝蜂，国产品牌在自动驾驶领域虽然期初也很浮躁，但在有效的竞争下也变得更为务实，实现L3等级的自动驾驶成为行业新标尺。

03 2021年启动“量产化”大战

既然汽车厂商均很务实的把L3等级自定驾驶设定为短期内合理的技术目标，那么可以预见的是2021年即将迎来一场基于L3等级自动驾驶技术可量产车型的大混战。这里需要额外再强调两个关键点，即真正的L3等级自动驾驶，以及可量产化投向市场的产品。

可以预见的是，2021年L3量产大战中将会呈现三分天下的格局，以特斯拉为首的美系科技派，以两田为代表的日系传统派，还有正在快速崛起的国产阵营，基于L3等级的可量产化将成为2021年自动驾驶产业发展的一条主线，“量产化”大战一触即发。

04 自动驾驶发展无“规”可循

尽管笔者对2021年智能汽车产业以及更为细分的自动驾驶领域充满了热切的期待，希望能够看到有中国品牌能够脱颖而出，但目前自动驾驶仍存在无“规”可循的境地。无产业规范，无行业标准或许也是导致今天自动驾驶产业“泡沫”膨胀乱象丛生的根本原因之一。

此外，自动驾驶技术的发展始终脱离不开法律和道德的约束，基于法律层面如何认定自动驾驶引发交通事故的责任，自动驾驶技术未来发展是否存在挑战人类道德底线的行为，这些都是未来整个行业需要面临的重大问题。希望这些问题能够在2021年得到根本的解决。

05 结束语：

回顾2020年自动驾驶除了特斯拉一骑绝尘，我们看到更多的是泡沫和故事。而在明年，我们将会看到更多刺刀见红的拼杀。可量产的L3自动驾驶，将成为2021年的主线。

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