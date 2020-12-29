烦人的FlashPlayer终于完了 已得到Adobe官方确认

每天一开机就弹提示升级的提示框，烦人的FlashPlayer终于完了！Adobe已经表示，要在2021年1月12日对其进行终结。多年来，Flash因其缺乏安全性和性能低下而成为各路技术人员批评的对象，特别是随着HTML5的出现，浏览器制造商已经开始废弃对该技术的支持。

Adobe其实早在2017年 7 月就携手苹果、谷歌、微软、Mozilla和Facebook，一致同意从其产品中逐步淘汰基于Flash的内容和相关技术。自2017年最初宣布以来，随着时间的推移，Flash在不同浏览器中被放弃的消息越来越多地传出。

微软在去年宣布计划从所有的浏览器中移除Flash（Windows 10中也进行了相应的屏蔽），苹果也宣布将在2020年早些时候从Safari中移除Flash。

值得一提的是，微软已经确认Windows 10的下一次更新将自动删除Flash Player。由于Flash Player即将迎来最后的谢幕，目前Adobe公司已经发布了新的弹窗提醒，提醒用户永久删除该软件。



烦人的FlashPlayer终于完了

Adobe现在已经开始在仍在使用Flash Player的Windows PC上显示弹出通知：“感谢您使用Adobe Flash Player。为了帮助保护您的系统安全，Adobe将从2021年1月12日开始阻止Flash内容在Flash层中运行。Adobe强烈建议立即通过点击卸载按钮将Flash Player从系统中删除。”

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