警方调查“明星健康宝照片泄露”， 又一黑色产业链浮出水面。近日有人在网络上贩售明星健康宝照片引起了舆论的关注。“健康宝”小程序爆出泄露明星照片事件，更有甚者将明星照片以 2元打包70张贩卖，售卖人员提供查询教程以及明星的姓名加身份证号。



警方调查“明星健康宝照片泄露”

而随着此事件的发酵，目前警方调查“明星健康宝照片泄露”。红星新闻记者以群众身份致电北京市公安局，并反馈相关情况。随后记者以群众和媒体身份询问北京市公安局，工作人员均表示，对此事已受理并介入调查，相关情况已经反映到相关部门。



警方调查“明星健康宝照片泄露”

除了警方调查“明星健康宝照片泄露”之外，红星新闻记者就此事询问负责研发“北京健康宝”的中关村科学城城市大脑股份有限公司，该公司一名公关表示，公司正在跟进此事，“公司层面不是很清楚。”



警方调查“明星健康宝照片泄露”

截至记者发稿，按相关方法尝试，依旧可查到他人的健康宝照片和相关信息。明星代拍群中仍不断有人提出可代查健康宝照片，叫卖相关信息。

警方调查“明星健康宝照片泄露”，希望个人隐私能够得到良好的保护。

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