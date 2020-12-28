美国一男子用喷火器清除门前积雪 啤酒雪茄配浴袍造型绝了

近日，一则“美国一男子用喷火器清除门前积雪”的蹿红全球的社交网络。视频内容为一个身穿浴袍手拿啤酒口叼雪茄的男子，手持火焰喷射器进行硬核扫雪。这段“美国一男子用喷火器清除门前积雪”的视频快速在全网病毒是传播，并很快登上社交媒体的热搜。



美国一男子用喷火器清除门前积雪

而美国一男子用喷火器清除门前积雪的视频事件发生在今年的圣诞节期间，在美国肯塔基州阿什兰，蒂莫西·布朗宁（Timothy Browning）用喷火器清除积雪的“硬核”瞬间被分享在社交媒体上。美国一男子用喷火器清除门前积雪，便是基于此视频而来。



美国一男子用喷火器清除门前积雪

视频显示，布朗宁穿着白色浴袍、拖鞋，戴着帽子站在自己家门前的车道上。他左手拿着一罐啤酒，右手握着喷火器，对着地上的积雪喷出火焰，积雪瞬间便融化了。随后镜头一转，只见他嘴里叼着雪茄，走到车道前面继续除雪，可以看到部分地面上残留的燃料仍在燃烧。



美国一男子用喷火器清除门前积雪

妻子贝丝（Beth）拍下了这段视频，布朗宁随后将视频分享在脸书上并写道：“布朗宁除雪服务。”社交媒体上许多人也渴望有自己的喷火器，还有人开玩笑地要预约他的服务。没想到美国一男子用喷火器清除门前积雪的视频如此火爆，让他们成为了网络红人。

不过小编在这里提醒大家，美国一男子用喷火器清除门前积雪更多是一种硬核的作秀行为，而且中美两国的国情和法律不同，切勿轻易尝试啊！

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