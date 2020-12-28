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    淘宝发布年度数据：钟南山同款哑铃 奥特曼变身器等成爆款

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    眼看2020年即将正视过去，因此各大App都在展开各式各样的数据盘点。淘宝在今天发布年度十大同款产品，其中嫦娥五号同款暖宝宝、钟南山院士同款哑铃、丁真同款耳环等现象级爆款入选榜单。年末，奥特曼大火，奥特曼同款变身器成了 12 月底最大的爆款之一。

    淘宝发布年度数据：钟南山同款哑铃 奥特曼变身器等成爆款
    2020淘宝年度十大同款

    其实说到这些热门“同款”产品，其实都是属于现象级的产品，比如钟南山院士通过哑铃健身的视频火了以后，带动淘宝上哑铃销量飞速增长。

    淘宝发布年度数据：钟南山同款哑铃 奥特曼变身器等成爆款
    钟南山同款哑铃

    三个月超过了去年全年的成交量。另外嫦娥五号平稳落地当天浑身贴满 “暖宝宝”的返回舱照片刷屏网络，直接带动淘宝上暖宝宝销量增长 13 倍。

    康巴汉子丁真的走红，直接带火了家乡货。要问丁真的后援会在哪里，上淘宝搜一搜“丁真同款耳环”，看看评论区的留言就知道了。不经意间，在每一次搜同款的时候，淘宝已经悄然成为最大的同好聚集地。

    另外一些明星同款，或者网络热搜也带动了一些产品的热销。通过这些现象不难发现，互联网营销对于人们的消费影响力已经越来越大了。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7595619.html report 832 眼看2020年即将正视过去，因此各大App都在展开各式各样的数据盘点。淘宝在今天发布年度十大同款产品，其中嫦娥五号同款暖宝宝、钟南山院士同款哑铃、丁真同款耳环等现象级爆款入选榜单。年末，奥特曼大火，奥特曼同款变身器成了 12 月底最大的爆款之一。2020淘宝年度十大...
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