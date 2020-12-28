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    四部门联合约谈蚂蚁集团：要求5大整改

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    上周末，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团。

    此次约谈的背景

    金融管理部门将以此为根本遵循，依法依规监管金融市场主体，严肃查处违法违规行为，强化约束资本无序扩张，维护公平竞争和金融市场秩序。

    蚂蚁集团成立以来，在发展金融科技、提高金融服务效率和普惠性方面发挥了创新作用。作为金融科技和平台经济领域具有重大影响力的企业，蚂蚁集团必须自觉遵守国家法律法规，必须将企业发展融入到国家发展大局中，必须切实承担企业社会责任。

    约谈的主要内容

    其中，说明了目前的四大问题：

    － 公司治理机制不健全；
    － 法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为；
    － 利用市场优势地位排斥同业经营者；
    － 损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。

    5大整改要求：

    回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。
    依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。
    依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。
    完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。
    依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

    四部门联合约谈蚂蚁集团：要求5大整改

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：四部门联合约谈蚂蚁集团：要求5大整改http://news.zol.com.cn/759/7595499.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7595499.html report 957 上周末，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团。此次约谈的背景金融管理部门将以此为根本遵循，依法依规监管金融市场主体，严肃查处违法违规行为，强化约束资本无序扩张，维护公平竞争和金融市场秩序。蚂蚁集团成立以来，在发展金融科技...
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