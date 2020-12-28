ARM能否取代x86 小孩子才做选择题

继苹果成功发布基于ARM架构自研的M1处理器之后，谷歌、微软纷纷表示也要加入自研ARM架构处理器的阵营，再加上早已觊觎PC市场多年的高通，人们心中似乎隐约感觉到事情并不这么简单，或许ARM和x86这两种微架构终将有一场宿命之战。



ARM能否取代x86

ARM能否取代x86，问题类似手机能否取代电脑，但事实上绝非没有这么简单。两种架构如今或许有所重叠，但根本的应用环境和商业逻辑却存在千差万别。我们为什么非要纠结“二选一”的问题，而不是让他们各尽其能。呵~小孩子才做选择题呢！

01 两种架构的本质差异

ARM和x86架构之间的本质差异就是精简指令集和复杂指令集，诸如ARM架构的优势是效率和功耗，而x86更强调和性能和扩展能力。本质上的差异决定了他们发展方向的不同，因此简单的谈ARM取代x86，这其实并非一个简单的取代和被取代的问题。

但移动兴桌面衰确实是客观存在的问题，而导致这个问题的根本在于移动互联网浪潮将人们的应用模式开始朝着碎片化、傻瓜化的趋势去发展，最终导致大而全的x86架构在应对新趋势变化的时候，反而不如小而精的ARM架构更能顺应趋势的变化。

移动化令ARM快速崛起，而边缘计算兴起开始让ARM蚕食x86份额。

02 去中心化即去PC化

电脑曾经是一个家庭的计算中心、信息中心、数据中心、以及娱乐中心，而这刚好就是x86这种全能选手最擅长的领域。而如今很多人回家不再打开电脑，很多家庭不再升级电脑，人们抛弃PC并非x86不行，根本在于越来越多的智能终端满足了人们碎片化需求。



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比如你要听歌，现在何须打开电脑这么复杂。一颗成本很低的ARM芯片，加上免费的安卓系统，再接入语音云就是智能音箱，成本并不比普通音箱高多少，想听什么歌就是一句话的事儿。同理智能电视接入云游戏配上手柄就能取代大部分PC游戏，可见一斑。

这些功能其实x86都能胜任，只是成本高而已，说白了还是商业问题。

03 生产力模型难推翻

今年苹果M1的出现确实颠覆了人们的很多观念，其最大的魅力在ARM架构处理器基于桌面应用的性能开始在部分领域实现反超，其次ARM架构处理器实现了桌面和移动应用的互通，仅仅这两点就足以称之为革命性进化，但要想彻底推翻x86还很遥远。

即使在民用娱乐领域ARM确实具备成本和功耗上的优势，但是在作为生产力模型方面，x86统领世界数十年已然根深蒂固几乎无可撼动，关键也没必要。况且在专业领域大量基于复杂运算方面，ARM精简指令集是否能够胜任都是问题，更不要谈什么取代了。

如今ARM异军突起，打破了x86的一统天下，所以就会出现一些割裂。

04 云端实现互通互补

云端就像一条线，可以把ARM和X86割裂的状态解决掉。比如你的家庭未来不需要任何专业级的应用场景，那就完全没有必要购置家庭电脑。而在家里你可以通过ARM芯片的轻端访问公司或者工作室专业PC里面的应用数据，这是最高效和低成本的方案。



与其互斥不如互通 云端是个机会

在移动网络带宽不断提升的趋势下，人们未来对于智能终端的需求越来越朝着两极化的方向去发展。一方面是越来越轻薄便利甚至与穿戴融合的智能终端，而另一方面是越来越强大的计算能力和信息处理能力，而这两段极为矛盾，又为互补，唯有云端可互通互补。

目前英特尔仍保持服务器市场90%以上的份额，此时考虑ARM取代x86完全是替古人担忧。至于未来，与其ARM和x86“二选一”，倒不如两个都要有。

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