蚂蚁成立整改工作组 确立两不加两不降原则

今日，蚂蚁回应被约谈且成立整改工作组的消息再度引发业界关注，蚂蚁集团会在金融管理部门的指导下，成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务的经营和发展。蚂蚁集团除了成立整改工作组，还确立了「两不加、两不降」原则。



蚂蚁成立整改工作组

蚂蚁集团将积极对照和落实监管要求，坚守服务实体经济和人民群众的本源，遵循市场化、法治化的原则，健全公司治理、梳理相关业务和机制、提升法律法规意识和水平、扩大开放共赢力度和范围、加强消费者权益保护，全面提高业务经营的合规水平和社会责任意识。

蚂蚁集团已立即着手制定整改方案和工作时间表，并将在过程中及时寻求监管的指导。在全力保证业务合规的同时，蚂蚁集团会加强业务风险管控，保持业务连续性和服务质量。在整改过程中坚持「两不加、两不降」原则：不增加消费者成本、不增加金融机构等合作伙伴成本；不降低消费者服务体验、不降低风险防范标准和要求。

蚂蚁集团感谢金融管理部门对于公司的指导和帮助。我们将利用此次契机，夯实企业合规发展的根基，在服务实体经济和遵从金融监管的前提下，坚持守正创新，坚持服务小微，通过发展金融科技助力提高金融服务效率和普惠性，并不断提升国际竞争力，为构建双循环新发展格局贡献力量。

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