比特币即将突破2.7万美元 机构称散户在跑步进场

比特币在冲破20000美元大关之后，仿佛势如破竹不断再创新高。昨日晚间，比特币再次创下新高，价格突破26000美元/枚，突破17万人民币/枚，日内涨幅超7%。比特币市值已经超过3.2万亿人民币，比贵州茅台（市值2.3万亿）高出近一万亿。



比特币冲向2.7万美元

继昨日突破25000美元/枚后，比特币成交价夜间持续上涨，一度逼近27000美元/枚，截至发稿报价26870美元/枚，24小时内涨幅超8%。值得注意的是，比特币市值一度突破了5000亿美元（3.27万亿人民币），相当于5个恒瑞医药、10个中金公司、20个云南白药。

据华尔街日报援引著名交易员Philip Swift的分析称，在目前的比特币快速上涨期间，比特币钱包中比特币数量超过1000枚的的大型卖家的数量有所减少，相反，许多钱包中持有1-10个比特币的散户开始涌入市场。 比特币大涨之下，以太坊、莱特币等数字货币跟涨。

在大涨之下，很多权威分析师对于比特币的分歧很大。有人说仍存在大涨的空间，但也有人将其称为“唱票”的嫌疑，是为了更高的价格卖给下家。也有人说比特币风险很大暴跌在即，但也有人说这是踏空者“唱多”的表现，想要把价格唱下来自己好上车~~

所以，这就是它的问题或者说魅力所在。不过要谈到比特币的本质，美国纽约大学经济学教授努里尔·鲁比尼提示投资者：比特币等加密货币并没有内在价值，不应出现在散户或机构投资者的投资组合中。

鲁比尼在接受雅虎财经采访时表示，首先，比特币不是货币，不是记账单位，不是支付手段，也不是稳定的价值储存。比特币甚至不是资产。比特币的增长是投机性的、自我实现的增长，这种增长完全由市场大鳄的操纵来驱动；比特币已经接近巨型泡沫破灭的时刻。

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