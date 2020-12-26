美国家庭宽带将设流量上限，中国运营商会跟进吗？

宽带包月几乎是当今世界上最主流的一种收费方式，尤其是在电信产业比较发达的国家，不仅仅是家庭宽带，就连4G移动网络等也是不限速不限流量的包月制度。但是随着疫情的到来，美国方面似乎有些撑不住了，部分运营商计划将谁当家庭宽带的流量上限。



美国家庭宽带将设流量上限

根据美国当地媒体报道称，美国运营商 Comcast 宽带服务的用户可能需要改变使用习惯了。因此从明年 1 月 1 日开始，对家庭用户实施 1.2TB 的流量上限措施，如果超出上限将会产生额外费用。而导致这一改变的根源，新冠疫情这是一个非常好的借口。

因为直至今天，数百万美国用户被困在家里，上网流量、音乐媒体、视频会议等导致流量暴涨，这也给电信运营商带来了更多的压力。当然这些压力可能是集中在商用的网络专线上，因为过去人们白天都集中在公司使用网络，而如今则都在家里办公娱乐。

所谓的设定流量上限，其实就是对高流量的用户涨价了。Comcast 表示，这项流量上限仅对 5% 的用户产生影响，用户超量后自动收取额外的10美元费用，以提供额外的50 GB数据，家庭用户的每月超额费用最高为100美元，这不是一个小数字呢。

那么至于我们国家会以跟国际接口为借口，进行宽带限量或者涨价吗？其实这种担忧大可不必，首先我们国内的疫情已经得到了有效的控制，大部分人都返回了工作岗位；其次，中国目前仍旧主导的是“降费提速”的大趋势，如此一来岂不是倒行逆施了，您说呢？

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