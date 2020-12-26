年末寒潮来袭：必须知道这10大要点 25省会创温度新低

如今已经快接近元旦，整体的气温还是比较偏高，很多人说今年或许是个暖冬。不过现在下定结论还为时尚早，根据中国天气网的报道，年末寒潮来袭必须知道这10大要点进行了盘点和总结。据悉，中东部大部将出现入冬以来最冷天气，25个省会级城市气温将创今冬新低。



年末寒潮来袭：必须知道这10大要点

年末寒潮来袭，必须知道这10大要点，他们分别是：

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之1、降温幅度堪比2016年“霸王级”寒潮

中央气象台首席孙军分析称，这次寒潮天气的降温幅度将堪比2016年的“霸王级”寒潮。此次天气过程具有影响范围广、降温剧烈、气温低、大风持续时间长等特点。

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之2、局地降温可达14℃以上

中央气象台预计，28日至31日，中东部大部地区气温将下降8～10℃，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12～14℃，局地降温幅度可达14℃以上；中东部大部地区将有4～6级、阵风7～9级偏北风。



年末寒潮来袭：必须知道这10大要点

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之3、北方局地冷到“发紫”

降温过后，最低气温-20℃线将至甘肃中部、宁夏中部、陕西北部、山西中部、河北北部、辽宁北部。最低气温-10℃线在黄河下游到秦岭一带。



年末寒潮来袭：必须知道这10大要点

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之4、秦岭也无法阻挡冷空气

前段时间，秦岭以一己之力阻挡冷空气登上热搜，但这次寒潮过程，冷空气实在强大，秦岭挡也挡不住，常年“免疫”寒潮的海南、云南也会受到影响。

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之5、最低气温0℃线将抵达华南北部

降温过后，最低气温0℃线将南压至云南东部、广西北部、广东北部、福建南部。31日前后，上海、合肥、武汉、南京、杭州等地最低气温都将跌破至-5℃左右；长沙、南昌、贵阳最低气温将跌破0℃；广州、福州、南宁、昆明、成都、重庆最低气温跌破5℃。

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之6、局地或现气温破历史同期的情况

中央气象台首席孙军分析称，这次寒潮过程偏强，一些地方可能会出现气温破历史同期最低的情况。像北京，目前预计29日至30日平原地区夜间最低气温-13℃左右，接近近十年历史同期的最低值。

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之7、中东部大部城市将迎近8年来最冷跨年日

预计今年全国大部地区都将在晴冷中跨年，其中中东部大部城市将迎近8年来最冷跨年日，连海南的小伙伴都有可能要穿羽绒服。



年末寒潮来袭：必须知道这10大要点

具体来看：哈尔滨跨年当天最低气温在-26℃左右，皮肤裸露在外有冻伤的风险，寒冷指数五颗星；北京气温在-10℃以下，体感温度甚至降至-15℃，寒冷指数四颗半星；上海、杭州气温也在冰点以下，寒冷指数四颗星；成都、重庆冻手冻脚，寒冷指数三颗星；广州、深圳、厦门湿冷感明显，两颗星；三亚气温也较常年偏低，获得半颗星，怕冷体质的小伙伴恐怕要套件薄羽绒服了。

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之8、12月28日至29日大范围雨雪来袭

预计28日至29日，西北地区东部、华北南部、黄淮、江淮、江汉等地部分地区将有降雪、雨夹雪或雨转雪，以小到中雪为主，陕西南部、江苏、安徽、湖北北部和西部等地部分地区有大雪，贵州西部、云南东部局地有冻雨。



年末寒潮来袭：必须知道这10大要点

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之9、不会重现2008年的持续雨雪冰冻天气

孙军分析称，这次寒潮过程不会重现2008年南方持续雨雪冰冻天气。在28日至29日，华北南部一直到长江中下游，会有一次雨雪过程，30日基本结束。由于冷空气强度比较强，向南扩散速度比较快，冷空气下来之后，基本上把暖湿气流都压到南海一带地区，我国陆上基本上都被冷空气控制了，雨雪减少，不会出现类似2008年南方大范围持续雨雪冰冻天气。

年末寒潮来袭 必须知道这10大要点之10、防御提醒

气象专家提醒，12月以来中东部大部地区气温较常年同期偏低，最低气温0℃线基本达到了今年入冬以来最南位置。另外，因持续的低温和大风天气，中东部地区风寒效应明显。公众需及时关注天气，做好防风御寒措施，谨防感冒；还需防范雨雪和低温导致的道路积雪结冰对出行交通等的不利影响。

好了，以上就是年末寒潮来袭 必须知道这10大要点，希望大家做好防寒的措施，注意保重身体。

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