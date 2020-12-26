董事长去世 游族公司门前摆满花束 毒源至今仍未查明

这个圣诞并不平静，游族董事长去世的消息登上热搜引发关注。根据最新报道称，董事长去世，游族公司门前摆满花束。此前随后警方通报游族CEO疑似中毒，经查其同事许某有重大作案嫌疑。但是至今是被谁以什么方式投毒，至今尚无明确定论。



董事长去世 游族公司门前摆满花束

12月25日晚间，游族网络发布公告称，公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇病救治无效，于2020年12月25日逝世。游族董事长去世，此前遭同事投毒，游族CEO林奇确认投毒身亡，董事长去世 游族公司门前摆满花束，令人唏嘘感慨！

游族董事长去世，此前遭同事投毒，整个事件跟此前传闻较为接近，但也有细节上的不同。此前警方通报内提及的“林某”正是林奇，而嫌疑人“许某”，疑似曾被任命为三体宇宙CEO的原游族网络非独立董事许垚。



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对于为何投毒，有媒体报道称源于职位调整，尽管林奇顾及同事旧情，并未立即对许垚进行裁员，而是先减薪让其另谋出路，但是许垚依然十分不满，进而投毒报复。最终游族董事长去世，此前遭同事投毒的传闻也得到了应验，令业界感到惋惜。

另外，许垚投毒的方式也并非坊间传闻的陈年普洱，而是通过药物。

令据北京晚报报道，林奇并非是在喝普洱茶后中毒，但在林奇出现症状前曾吃过蓝莓，不过，目前并不能判断毒物是否被置于蓝莓中。根据最初症状和后续病情的迅速发展来看，医生周某认为，林奇更像是中了河豚毒素，“起病最初是‘口周麻木’”。不过，对于林奇到底中了什么毒，周某表示目前并不能下定论。



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为何林奇在出现症状后选择周某所在医院就诊？周某所在医院称得上“贵族医院”，周某称，林奇出现症状时，其所在医院并非公立医院，也不是最近的医院，周某也为林奇的选择感到疑惑。

周某介绍，据陪同林奇来医院的人员称，从发病到医院花了一个多小时。因此，是否因为赶去周某所在医院而耽误了救治时间？周某持否定意见。



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周某表示，其所在医院就医人数相对少，医护人员配置比例及专业水平较高，设施先进，最重要的是，患者能够在第一时间得到救治。而公立医院患者较多，流程相对复杂，“因此并不能肯定地说，如果林奇第一时间去了三甲医院，就能在更早的时间点得到救治。”

12月25日晚和12月26日上午，记者也就相关事项试图向警方求证，但暂未取得回应。截至12月26日早晨毎日经济新闻记者发稿，对稿件中提及的核心事实，游族方面未进行回应。

董事长去世，游族公司门前摆满花束，游族董事长去世 此前遭同事投毒事件的主人公，林奇出生于1981年，2004年毕业于南京邮电大学，2009年创办游族网络，一直担任董事长，2014年6月带领公司登陆A股市场，今年前三季度主营收入37.24亿元，同比增长40.95％，现金流净额6.82亿元，同比增长319.49％。

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