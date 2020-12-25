老年人拨打运营商客服享受一键呼入，线下免排队

工信部副部长刘烈宏表示，我国使用手机的老年人约2.74亿户，其中使用智能手机上网的老年人约1.34亿户，近1.4亿老人在网络上呈现“沉默”状态。老年人等特殊群体因为不会上网、不会使用智能手机，无法享受智能化服务带来的便利，生活上遇到许多不便和困扰。

刘烈宏表示，国务院办公厅今年11月印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》后，工信部对信息无障碍工作进行了再动员、再部署，集中力量在年底前抓紧落实一批解决老年人运用智能技术最迫切的问题，取得的进展主要体现在三个方面：

一是实现老年人一键呼入客服服务。刘烈宏表示，从今天开始，65岁以上老年人拨打三大电信运营商的客服电话，可以直接享用人工咨询服务，无需再经过复杂的语音提示和数字选择等操作环节。

二是实现老年人爱心通道服务。刘烈宏表示，从今天开始，三大电信运营商所有线下营业厅都为老年人提供爱心通道，老年人进入营业厅将有专人引导并提供“面对面”温馨服务，无需再排队等候。

三是基本实现手机“老人模式”服务。刘烈宏表示，华为、小米、VIVO、OPPO等市场主流手机基本都已经具备“老人模式”“长辈模式”功能，可以提供大字体、大音量播放以及“远程协助”等服务，方便老年人看得见、听得清、用得了。

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