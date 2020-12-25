随着我国逐渐进入老龄化社会，老年人如何更好的融入日新月异的现代科技生活成为逐渐凸显的首要问题。在工业和信息化部解决老年人运用智能技术困难新闻发布暨成果展示会上，工信部副部长刘烈宏表示未来老年人可享一键呼入客服服务，造福2.74亿老年手机用户。



老年人可享一键呼入客服服务

工信部副部长刘烈宏表示，我国使用手机的老年人约2.74亿户，其中使用智能手机上网的老年人约1.34亿户，近1.4亿老人在网络上呈现“沉默”状态。老年人等特殊群体因为不会上网、不会使用智能手机，无法享受智能化服务带来的便利，生活上遇到许多不便和困扰。

那么老年人可享一键呼入客服服务具体是如何实现的呢？刘烈宏表示，从今天开始，65岁以上老年人拨打三大电信运营商的客服电话，可以直接享用人工咨询服务，无需再经过复杂的语音提示和数字选择等操作环节。



老年人可享一键呼入客服服务

老年人可享一键呼入客服服务的便利向跟体现在老年人爱心通道服务上，从今天开始，三大电信运营商所有线下营业厅都为老年人提供爱心通道，老年人进入营业厅将有专人引导并提供“面对面”温馨服务，无需再排队等候。

除了线上和线下为老年人开辟专属绿色通道之外，还要求手机厂商加入“老人模式”服务。刘烈宏表示，华为、小米、VIVO、OPPO等市场主流手机基本都已经具备“老人模式”“长辈模式”功能，可以提供大字体、大音量播放以及“远程协助”等服务，方便老年人看得见、听得清、用得了。



老年人可享一键呼入客服服务

不得不说老年人可享一键呼入客服服务确实是比较用心的一次大改变。此外“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”着力于解决老年人、残疾人等特殊群体在使用互联网等智能技术时遇到的困难，首批将优先推动8大类115家网站、6大类43个APP进行适老化及无障碍改造。

老年人可享一键呼入客服服务，造福2.74亿老年手机用户，为国家关爱老年人点赞！

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