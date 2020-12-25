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    圣诞老人骑电车送礼物违章被查 现场气氛一度十分尴尬

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    首先祝小伙伴们圣诞快乐，今年你们都收到什么圣诞礼物了吗？如果没有收到的话，那么可能是要给你送礼物的圣诞老人骑电车送礼物违章被查了~我要说的这个不是开玩笑，而是昨天平安夜里面真实发生的事情，圣诞老人骑电车送礼物违章被查，现场气氛一度十分尴尬！

    圣诞老人骑电车送礼物违章被查 现场气氛一度十分尴尬
    圣诞老人骑电车送礼物违章被查

    圣诞老人骑电车送礼物违章被查，这件事发生在昨晚的安徽宣城，当时泾县交警在城区开展夜间安全守护行动，针对非机动车逆向、不在非机动车道行驶、闯红灯等交通违法行为进行劝导查处，意外抓获一个圣诞老人不按照规定车道行驶，被交警罚款20元。

    圣诞老人骑电车送礼物违章被查 现场气氛一度十分尴尬
    圣诞老人骑电车送礼物违章被查

    虽然被人都在祥和的平安夜里面跟亲朋好友相聚，这个辛苦的圣诞老人还在为商家派送着礼物仍在坚守在工作岗位，但是无论怎么都不应该成为违反交通规则的理由。圣诞老人骑电车送礼物违章被查，除了罚款20元之外，还对驾驶员进行集中学习教育。 

    圣诞老人骑电车送礼物违章被查 现场气氛一度十分尴尬
    圣诞老人骑电车送礼物违章被查明

    针对圣诞老人骑电车送礼物违章被查这件事儿，网友表示：你骑着“麋鹿”也要遵守交通规则呀！不过通过视频的画面来看，现场的气氛也是一度十分尴尬，这位圣诞老人可以说是平安夜里最闪耀的圣诞老人了。

    而从圣诞老人骑电车送礼物违章被查的事件当中，很多网友也表示交通同志辛苦了，每逢节假都不能跟家人团聚，还要走上街头管理和维护交通安全，要跟他们说一声辛苦了，圣诞快乐。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7594605.html report 1129 首先祝小伙伴们圣诞快乐，今年你们都收到什么圣诞礼物了吗？如果没有收到的话，那么可能是要给你送礼物的圣诞老人骑电车送礼物违章被查了~我要说的这个不是开玩笑，而是昨天平安夜里面真实发生的事情，圣诞老人骑电车送礼物违章被查，现场气氛一度十分尴尬！圣诞老人骑电...
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