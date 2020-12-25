微信支付宝将进行适老化改造 老年人敢不敢用才是关键

近期围绕老年人移动支付的话题不断，昔日一个老人冒雨交社保的画面再次浮现在眼前。为了解决老龄人群能够更好的融入现代科技生活，今日有消息指出微信支付宝将进行适老化改造。尽管这是对老年人群提供的特殊关爱，但如何转变老人年思想，然他们乐于接受才是关键。



微信支付宝将进行适老化改造

微信支付宝将进行适老化改造的提议，工信部将于明年1月起进行为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”。12月25日，工业和信息化部副部长刘烈宏宣布着力解决老年人、残疾人等特殊群体在使用互联网等智能技术时遇到的困难。

据了解，除了微信支付宝将进行适老化改造之外，首批将优先推动8大类115家网站、6大类43个APP进行适老化及无障碍改造。专项行动方案指出，针对老年人，要推出更多具有大字体、大图标、高对比度字等功能特点的产品。



微信支付宝将进行适老化改造

通过对微信支付宝将进行适老化改造，从而鼓励更多企业推出界面简单、操作方便的界面模式，实现一键操作、文本输入提示等多种无障碍功能。提升方言识别能力，方便不会普通话的老人使用智能设备，从而给他们的生活带来便利，也提升了社会运行效率。

微信支付宝将进行适老化改造消息发出后，首批适老化及无障碍改造APP包括腾讯新闻、新浪微博等新闻资讯类产品，也有微信、QQ等社交通讯工具，还有淘宝、京东、抖音、百度等生活购物类产品，以及支付宝、百度地图、滴滴出行、叮当快药等金融、出行、医疗领域APP。



微信支付宝将进行适老化改造

微信支付宝将进行适老化改造绝对是天大的好消息，但是此前发生在长春的一个事情却再次浮上心头。此前多天据报道称，长春市民零下20℃排长队缴社保，手机能缴却不愿学，其中大多数人都是中老人人群。微信支付宝将进行适老化改造，面临观念挑战。

而说到这里，就要说到过去很多App所存在的一些问题了，比如很多APP很容易误触，广告永远关闭不了，关闭广告的按钮比芝麻还小，点了关闭还弹广告，甚至误触以后直接扣费或者胡乱安装各种莫名其妙的App，这你能快老人抵触现代科技吗？

很显然微信支付宝将进行适老化改造只是一方面，而符合让中老年人相信科技，接受科技，甚至是不排斥现代科技手段，如何规范App企业才是这项行动的最大难点所在。而至于方式和方法，其实如果他们真心愿意学，相信也并不是什么难事。

微信支付宝将进行适老化改造，您又如何看待呢？

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