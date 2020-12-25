超实用2021春运购票日历来了 春节回家要做核酸检测吗

首先祝大家圣诞节快乐，而随着圣诞元旦双节的到来，可以说是多灾多难的2020年也即将画上了句号。而在到了2021年新年之后，一个新的问题随之而来，这个春节还回家吗？今日人民日报编纂的“超实用2021春运购票日历 ”来了，可能会给计划出行的人带来一些帮助。

根据铁路部门的最新消息，2021春运将从1月28日开始，为期40天。如今超实用2021春运购票日历来了，你做好购票计划了吗？除夕前后的火车票最早可在1月13号前后订票。还有，最近试行的计次票、定期票，怎么买？静音车厢如何预订？



超实用2021春运购票日历来了



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相信很多问题会萦绕着计划出行的人们，超实用2021春运购票日历来了，还不赶紧收藏转发。除了12306网站（含12306手机APP），旅客还可以通过车站售票窗口、铁路自助售票机、铁路客票销售代理点或拨打铁路订票电话（区号+95105105）购买车票。

那么有了这份超实用2021春运购票日历，相信可以给你的出行带来很多帮助。但是很多人仍旧担心疫情的影响，还在纠结和由于是否回家，以及如果春节回家的话是否需要进行核算检测。其实这个问题没有统一的答案，而且未来还存在诸多的变化。



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但至少有一点可以肯定，如果你所在的区域处于中高风险，那么出行必然是需要经核算检测的，而是否需要隔离则要视具体的情况而定。一般来讲，从低风险地区回家是不需要做核酸检测的，只需要健康码就可以了，具体要看各个地区的相关政策要求。

核酸检测新型冠状病毒肺炎是最直接的检查方法，因为他出来的速度很慢，所以很多人都会提前做。但是，由于考试成绩的有效期是7-14天。一般来说，整个测试时间至少需要6-8小时。除审核和报告时间外，当天和次日均可获得报告，即抽样后24-48小时内可获得结果。

春节回家需要隔离吗？

如果是从国外或者中高风险地区回家，是需要隔离观察的，其他低风险地区回家一般不用隔离观察。新型冠状病毒肺炎疫情正在国外蔓延，全国各地正在加强入境卫生管理。凡来自或访问过疫情严重国家的人员，入境后须在家或接受集中医学观察14天。

而且需要强调的是，变异新冠病毒出现，中国如何加强“外防输入”工作？中国疾控中心副主任 冯子健：一方面，我们要严密关注英国和欧洲，甚至全球变异病毒传播的情况；另一方面，也要再进一步检视现在的防控措施。



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我国多个月以来所采取的“外防输入、内防反弹”的各项措施，可以非常有效预防境外病毒输入，特别是能非常有效应对输入病毒之后引起的进一步传播。针对英国这次出现的变异病毒，还要在哪些环节，哪些措施上进一步加强，我们正在进行研究和评估。

既然病毒变异的情况变得如此严峻，国际形势也不容乐观，那么病毒变异元旦春节等节日还能出行吗?

中国疾控中心副主任 冯子健冯子健表示：可以出行，因为我国目前整体上的状况非常安全。但还是要遵守保持人际距离、戴好口罩、加强个人卫生，同时对于老年人、慢性病患者尽量减少出行。这么大的体积，不集成高性能运算有点浪费。

超实用2021春运购票日历来了，您先收好离着以备不时之需，至于春节能不能回家，还需要关注后续的疫情发展。

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