共享单车万能钥匙薅羊毛9000万元 开发者被判十年徒刑

如果有一个App能够打开所有共享单车的锁，那该有多好啊！有人是这么想的，没想到真有人这么做了，而且还是在这几家共享单车公司不知道的情况下。那位说了，这不是违法的么。对啊，是违法的，而且一下子薅了9000万元的羊毛，如今主犯直接被判了十年。





共享单车万能钥匙薅羊毛9000万元

2017年，李某梁与张某等人商谋，在未经营任何共享单车实体业务的情况下，在手机安卓端、IOS端设计并上架名为“全能车”“全能车PRO”的APP项目，以能打开市场上所有品牌单车为名，薅起了共享单车公司的“羊毛”，吸引大量用户纳押金支付使用费。

截至案发，被告人所在单位深圳某科技有限公司发展全能车注册用户共计476万余人，收取的用户充值费用9320万余元。主犯李某梁犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑十年，撤销其原有缓刑判决，决定执行有期徒刑十年六个月，其他从犯各得相应判决不赘述。

不得不说，这几个人其实都是人才，能欧敏锐的发现人们的痛点并且能够提供解决方案，但却没有走正规的途径。不过话说回来，估计各大互联网巨头也不给第三方公司开放接口，所以用哪家车装哪家APP给哪家交押金，一时间也是根本无解的事儿了~

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