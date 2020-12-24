《头号玩家》电影续作《二号玩家》正在筹备中

《头号玩家》是由斯皮尔伯格执导的科幻冒险片，于2018年3月30日在中国大陆上映，全球累计票房达5.82亿美元。





这部电影改编自ernestCline(恩斯特·克莱恩)同名小说，讲述了一个大男孩在现实生活中没有寄托，沉迷于游戏，通过对虚拟游戏设计者的深入剖析，在经历了种种苦难之后，找到了三个通关钥匙打通了游戏，同时也获得了一个女友的故事。在这里，只要带上VR设备，不同次元的经典角色、人物就可以汇聚一堂。即使你是个失败者在现实社会的边缘中挣扎，你也可以成为这里的超级英雄。

11月24日，克莱恩推出了该小说的续集《二号玩家》，他在最近的一次采访中透露《二号玩家》的拍摄正在筹备中。他表示《二号玩家》）还处于早期阶段，而且好莱坞现在还处于不确定的状态。但通过拍摄第一部电影的经历，可以确认每个人都玩得很开心。

据了解，小说《头号玩家》的故事延续了《二号玩家》的故事情节。在赢得这位绿洲创始人的比赛几天后，韦德·沃茨在保险库库里发现，一项高科技技术将再次改变世界，随之而来的是一个新的谜题和任务。

同时，一个意想不到的、令人难以置信的对手正等待着杀死数百万人以获得他想要的东西，韦德的生活和绿洲的未来再次受到威胁。

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