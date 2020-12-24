2021年春运来了！抢票、放假时间在此

目前2021年春运时间基本确定，将于1月28日开始3月8日结束，共计40天。而目前在12月30日就可抢购1月28日的火车票。

值得一提的是，铁路部门于12月24日起在成渝高铁、京沪高铁试行推出计次票和定期票产品。持有者可在规定的有效期内，乘坐规定次数的、购买产品时指定发到站及席别的列车。乘客可通过12306网站和“铁路12306”手机APP实名购买。

以下为2021年放假安排：

一、元旦：2021年1月1日至3日放假，共3天。

二、春节：2月11日至17日放假调休，共7天。2月7日（星期日）、2月20日（星期六）上班。

三、清明节：4月3日至5日放假调休，共3天。

四、劳动节：5月1日至5日放假调休，共5天。4月25日（星期日）、5月8日（星期六）上班。

五、端午节：6月12日至14日放假，共3天。

六、中秋节：9月19日至21日放假调休，共3天。9月18日（星期六）上班。

七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。9月26日（星期日）、10月9日（星期六）上班









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