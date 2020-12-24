新浪私有化提上日程，互联网前浪将从美国退市

新浪的私有化主要原因是业绩不理想还是长期战略决策？目前，新浪旗下的主要产品有三个，分别是门户网站新浪网、新浪移动（移动门户及移动应用）和社交媒体微博。

12月24日，新浪宣布股东投票通过其私有化合并协议。在今天举行的特别股东大会上，新浪股东投票赞成母公司、合并子公司和新浪于2020年9月28日共同签署的合并协议的议案。

公告称，合并的完成取决于合并协议所规定的交割条件的满足或豁免。新浪将与他方协作以求达成交割条件，及时完成合并。其中一个交割条件是，依据开曼群岛《公司法》有效送达且未有效撤回异议通知书的异议股东所持股份不得超过新浪股票总数的10%。

在今天特别股东大会的投票进行前，新浪已收到某些股东的反对通知，这些股东所持的股份总量超过公司股票总数的10%。根据开曼群岛《公司法》，新浪将适时向反对股东发出确认通知。如果最终有效提交异议通知书的反对股东合计持有超过新浪股票总数10%的股份，母公司将有权豁免这一交割条件，或者放弃合并交易的交割。

如合并交易交割完成，新浪将成为一家私有公司，其股票将不再于任何股票交易所挂牌或进行交易。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新浪私有化提上日程，互联网前浪将从美国退市http://news.zol.com.cn/759/7593686.html