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    瑞幸瘦身：门店数量减少600家，业绩增速明显放缓

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李蓬阁

    财务数据造假一折按下不表，瑞幸在线下增速放缓但是并没有陷入停滞。经历了资本和舆论的“双重风口”后瑞幸还会迎来春天吗？

    瑞幸最新财务数据显示，瑞幸咖啡2020年前三季度维持增长，但增速放缓。

    瑞幸咖啡关闭了一部分表现不佳的门店，并新开了部分门店。截至2020年11月30日，瑞幸咖啡门店数字从4507家减少至3898家，其中包括了894家联营门店，前三季度单季瑞幸咖啡分别关闭了门店数字为65家、378家和448家，新开张的门店数字为69家、134家和133家。而根据业务计划，到2023年，瑞幸咖啡希望拥有4800到6900家自营店。

    告将增长的原因归于受到交易客户数量的增加、以及购买频率，更高的有效销售价格和新的产品组合。

    在瑞幸咖啡造假案曝光后，瑞幸主动减少了折扣力度，从经营情况看，瑞幸的门店中，60%的店面实现了盈利，早前瑞幸咖啡曾推出无人零售计划，目前有150台无人零售设备在运转，这一业务线仍在亏损状态。

    瑞幸前景的不确定性并不在于日常运营本身，而是在于资本运作和未来的营销增长点。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7593659.html report 829 财务数据造假一折按下不表，瑞幸在线下增速放缓但是并没有陷入停滞。经历了资本和舆论的“双重风口”后瑞幸还会迎来春天吗？瑞幸最新财务数据显示，瑞幸咖啡2020年前三季度维持增长，但增速放缓。瑞幸咖啡关闭了一部分表现不佳的门店，并新开了部分门店。截至2020年11月...
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