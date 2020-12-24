    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 软件 > 正文

    Win10又爆出蓝屏死机Bug，如何修复它？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李蓬阁

    前不久微软为Win10推送了 2月份累积更新KB4592438，有用户发现，Win1020H2在运行 ChkDsk磁盘扫描工具后，会引发蓝屏死机，蓝屏信息显示错误信息 “NTES_FILE_SYSTEM”。由此看来，这是文件系统导致的蓝屏。

    如果你已经触发了该 Bug，但系统还可以正常开机，那么可以下载微软最新发布的补丁，安装即可暂缓该问题。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Win10又爆出蓝屏死机Bug，如何修复它？http://news.zol.com.cn/759/7593552.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7593552.html report 289 前不久微软为Win10推送了 2月份累积更新KB4592438，有用户发现，Win1020H2在运行 ChkDsk磁盘扫描工具后，会引发蓝屏死机，蓝屏信息显示错误信息 “NTES_FILE_SYSTEM”。由此看来，这是文件系统导致的蓝屏。如果你已经触发了该 Bug，但系统还可以正常开机，那么可以下载微...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错