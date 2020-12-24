Win10又爆出蓝屏死机Bug，如何修复它？

前不久微软为Win10推送了 2月份累积更新KB4592438，有用户发现，Win1020H2在运行 ChkDsk磁盘扫描工具后，会引发蓝屏死机，蓝屏信息显示错误信息 “NTES_FILE_SYSTEM”。由此看来，这是文件系统导致的蓝屏。

如果你已经触发了该 Bug，但系统还可以正常开机，那么可以下载微软最新发布的补丁，安装即可暂缓该问题。

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