阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查 电商平台“二选一”是何意？

阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查，是今天绝对重磅级的突发新闻。根据新华社权威消息报道称，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。那么很多网友针对“二选一”感到迷惑，这究竟是什么意思呢？



阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查

根据目前掌握的情况来看，阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查主要是设计电商平台“二选一”的涉嫌垄断行为。顾名思义，“二选一”就是从两个之间只能选一个。意思指的是想要开店的商家只能在阿里体系的电商平台或者竞品平台之间选一个。

用网友比较通俗的话讲，就是“如果你想在天猫入驻，那你便不可在京东或其他平台上同时存在。”。导致阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查的“二选一”大致就是这样的意思。目前针对阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查的消息，阿里巴巴尚未给出具体回应。



阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查

其实该事本应该只在行业内发酵，但由于阿里巴巴市场公关委员会主席王帅的一封微博回应，称“二选一”本就是一个正常的市场行为，也是良币驱逐劣币。随即该言论被推上了风口浪尖。并最终形成社会效应，最终导致阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查。

而就在今日曝出阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查的消息之前，市场监管总局此前于 12 月 14 日依据《反垄断法》第 48 条、49 条作出处罚决定，对阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和深圳市丰巢网络技术有限公司分别处以 50 万元人民币罚款的行政处罚



阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查

根据《反垄断法》规定，市场监管总局对阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权、阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权、深圳市丰巢网络技术有限公司收购中邮智递科技有限公司股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查。

以上便是阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查的事情原委，对此您又如何评价呢？

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