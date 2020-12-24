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    辛巴“假燕窝”事件结果：罚款90万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    关于辛巴的假燕窝事件已经沸沸扬扬的闹了一个来月，近日终于有了最终结果。

    1、关于广州和翊电子商务有限公司的调查处理情况

    在直播带货过程中，主播仅凭融昱公司提供的“卖点卡”等内容，加上对商品的个人理解，即对商品进行直播推广，强调商品的燕窝含量足、功效好，未提及商品的真实属性为风味饮料，存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。

    根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款90万元的行政处罚。

    2、关于广州融昱贸易有限公司的调查处理情况

    经调查，和翊公司直播期间投放的商品购买链接，是融昱公司在天猫平台开设的“茗挚旗舰店”，消费者点击上述链接可直接进入该网店购买涉案商品，收款和发货等行为均由融昱公司实施。据此，市场监管部门认定涉案商品的销售主体是融昱公司。

    经涉案商品产地的市场监管部门抽检，融昱公司销售的“茗挚碗装风味即食燕窝”的13个项目，符合GB 2760-2014、Q/DZXY 0010S-2020、GB 14880-2012要求，但该商品标签存在瑕疵。

    根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款200万元的行政处罚。

    辛巴“假燕窝”事件结果：罚款90万

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7593305.html report 1007 关于辛巴的假燕窝事件已经沸沸扬扬的闹了一个来月，近日终于有了最终结果。1、关于广州和翊电子商务有限公司的调查处理情况在直播带货过程中，主播仅凭融昱公司提供的“卖点卡”等内容，加上对商品的个人理解，即对商品进行直播推广，强调商品的燕窝含量足、功效好，未提...
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