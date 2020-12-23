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    苹果造车让德系大众惧怕？CEO直言：威胁超过丰田

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    一个特斯拉早已搅得全球传统车企们寝食难安，那么再加上苹果呢？大众汽车集团首席执行官赫伯特 · 戴斯 (Herbert Diess)表示，与丰田汽车公司等传统竞争对手相比，现金充裕的科技巨头进军汽车行业对大众构成的威胁要大得多。

    苹果造车让德系大众惧怕？CEO直言：威胁超过丰田
    大众汽车集团首席执行官赫伯特 · 戴斯

    “我们期待着新的竞争者到来，他们肯定会加速我们行业的变革，并带来新的技术。不过，这些公司令人难以置信的估值和几乎无限的资源获取渠道，也给我们带来了巨大压力。”

    大众CEO这话不假，抛开传统汽车领域早已形成的格局不谈，在未来智能造车的新战场上显然各家的起跑线是不同的。苹果手里不仅握着2000亿美元的现金，还有身后一种科技公司供应链体系。其实相比仅仅是纯电动的特斯拉，传统车企更怕苹果。

    现年 62 岁的戴斯本月从大众监事会获得了新的信任投票，由于内部纷争令投资者感到不安后，他希望带领这家庞大的工业集团变得更加灵活。2021 年对大众来说至关重要，该集团要以 ID.4 紧凑型 SUV 和更宽敞的保时捷 Taycan 等新车型加速电动汽车的推广。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7593181.html report 851 一个特斯拉早已搅得全球传统车企们寝食难安，那么再加上苹果呢？大众汽车集团首席执行官赫伯特 · 戴斯 (Herbert Diess)表示，与丰田汽车公司等传统竞争对手相比，现金充裕的科技巨头进军汽车行业对大众构成的威胁要大得多。大众汽车集团首席执行官赫伯特 · 戴斯“我们...
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