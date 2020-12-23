为什么今年很多产品要抢购 病根原来就出在芯片上

今年你抢了吗？抢完了手机抢电脑，抢完了电脑抢主机，抢完了主机抢显卡，今年你要不抢点什么，都不好意思说自己是数码玩家科技爱好者了~

疫情的到来给人们的生活带来了很多的变化，人们更宅了，也更依赖各种电子产品。但同时因为疫情的影响，引发了大规模的芯片减产短缺的现象，这个其实才是根本的病根。其实不仅多消费电子产品都经历了有钱也难买得异常，现在缺芯的问题已经影响到汽车产业了。



扎堆200mm成为问题根源

ExtremeTech报道称，今年许多消费电子产品都经历了有钱也难买的异常的问题根源，除了众所周知的 COVID-19 大流行导致的经济活动中断，观察人士还意识到了一些其它方面的问题，比如芯片良率、生产设备短缺、以及针对 200mm 晶圆的投入不足。

该网站分析认为，过去去几十年，晶圆产线已努力从 100mm、150mm、200mm 向 300mm 以上发起冲刺。尽管300mm具备更多的优势，但现状是现在几乎所有的新品都在扎堆挤在200mm进行生产，这就导致了200mm 晶圆产线供不应求了。



300mm晶圆能切出更多芯片

调查统计发现，目前很多芯片代工厂仍在维持大量150mm和200mm的晶圆产线，其中有台积电和三星这样的芯片代工巨头，格罗方德、中芯国际、联电、TowerJazz 和 SkyWater 等“二线”企业，也都保留了 200mm 工厂。

按照发展的趋势来看，200mm 晶圆产线本应随着 300mm 的普及而逐渐淡出。然而近年不少客户都更喜欢基于 200mm 的产线进行生产，其根本原因技术成熟良率比较高，另外半导体行业向更精细制程升级的瓶颈也愈加明显，投入产出比有些尴尬。



晶圆才是抢购的病根

这个说法基本印证了此前NVIDIA某位高管的解释，不仅仅是GPU芯片需要等待芯片工厂的排队生产，显存颗粒其实也存在供货不畅的问题。再加上今年比特币这个行情爆发，热门显卡不仅严重缺货而且直接涨价，是最突出的问题所在了。

本来还足以勉强维持，结果疫情的到来打乱了所有人的节奏。所以很多时候并非是商家饥饿营销搞得奇货可居，毕竟有了量才能有利润，缺货的问题仍旧要受到晶圆厂的制约。

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