中国家电研究院权威发布：近九成用户认为拼多多能满足日常所需 84%用户意愿购买家电

中国家电研究院《2020中国家电行业线上消费趋势报告》：“百亿补贴+新品牌计划”成吸铁石 近九成消费者在拼多多满足日常所需

拼完手机拼家电。12月23日，中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布《2020中国家电行业线上消费趋势报告》（下称《报告》），《报告》显示，近九成用户认为拼多多购物能满足日常所需，84%用户意愿在拼多多上购买家电产品。在新消费时代，以拼多多为代表的新电商平台，正在以性价比、年轻化、潮流化等特征吸引越来越多的消费者，成为家电市场里的新兴力量。

据课题组负责人介绍，《报告》基于国家统计局及相关权威数据，详细分析了家电行业宏观发展环境及未来趋势，并借助数据调研、案例走访、文献研究等，就家电线上消费发展趋势进行了深入阐释。

“百亿补贴+新品牌计划”助力近九成消费者选择拼多多满足日常所需

据国家统计局数据，2019年网上零售额超过10万亿元，实物商品网上零售额8.5万亿元，实物商品网上零售额比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额比重达到20.7%。2020年前三季度，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重进一步增长，达到24.3%。我国居民的消费模式正发生着深刻变迁，网络购物正在重构居民的消费方式。

《报告》认为，随着我国经济增长、居民收入增加、消费者年龄结构、消费方式、消费习惯、健康意识等变化，家电市场从产品端到流通端都在发生着变化。家电产品向智能化、健康化、高颜值、集成化等方向发展，家电流通渠道也在从传统的线下实体店销售向线上电商平台销售转移。

中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的数据显示,在被调查用户中，传统电商平台阿里巴巴（天猫）、京东仍拥有较高的使用率，而刚刚成立5年的拼多多也正在拥有着更多的用户，88%的用户表示在拼多多平台上购买的商品可以满足日常所需。

课题组认为，成立于2015年的拼多多，以独创的社交拼团为核心模式，主打“百亿补贴”“农货上行”“产地好货”等，致力于服务中国最广大的普通消费者。其中，拼多多独创发起的“百亿补贴+新品牌计划”的策略组合，掀起了一波前所未有的新消费浪潮。

凭借性价比和“拼单”“百亿补贴”等运营策略，拼多多成为国内电商“第三极”。为了满足消费者需求，“百亿补贴”在推出不久，便升级为长期战略。仅在2019年双11期间，拼多多平台上参与“百亿补贴”的优质品牌就有近200个，包括苹果、戴森等，总共带来23000多款热门“爆款”商品。

▲拼多多“新品牌计划”某代表企业的反向定制生产线。（摄影小满）

在生产端，以“浙江制造”为例，以小家电、厨具、LED产品为代表的浙江外贸龙头纷纷加入拼多多新品牌计划，弥补国内消费产品开发、销售的短板，构建面向国内市场的供应链及线上销售体系。截至11月30日，新品牌计划已联手浙江优质制造企业，共同孵化近百个新品牌，推出了上千款定制化产品。

另外，《报告》认为，拼多多与国美等线下渠道进行战略合作，不断更新在物流、大家电商品品类、仓储、交付服务上的能力，获得了极为可观的受众增量，进一步赢得了消费市场的信任与关注。

年轻化、智能化、性价比……84%用户选择“拼”购家电产品

中国家用电器研究院和全国家用电器信息中心数据显示，2020年前三季度全国家电线上渠道占比达到44.0%，较去年同期增长8.4个百分点。借助互联网优势，线上市场快速对家电行业销售效率、营销方式及生态环境进行整合，时至今日线上市场已成为家电销售的中坚力量。

《报告》表示，我国消费者线上消费的习惯已经养成，社会消费品总额中线上比重逐年增加，无论零售量还是产品的品质都在向上攀升。随着电商运营模式的不断创新，国家政策的倾斜和相关法规的健全，线上家电产品的销售也呈现新的趋势。

通过对被调查者的研究，《报告》发现用户对拼多多采取的拼单这一购买方式表现出了极大的认可。拼多多上销售的商品品类丰富，品牌多样，档次齐全，继家居生活用品、食品饮料、水果生鲜、服饰美妆之后，家电类产品正在成为用户需求的“后起之秀”。

▲今年上海“五五购物节”，拼多多联合国美电器发起促销活动，吸引了大量年轻消费者围观和参与。（摄影安舜）

其中，有84%的用户选择在拼多多购买家电。对于在拼多多上的购物体验，用户普遍认可，其中68%的用户比较满意，18%的用户非常满意，有超过七成的用户表示会继续在拼多多购物。

课题组发现，一些迷你家电因体积小巧、不占空间，不会造成浪费等原因开始受到年轻消费者追捧。如小容积电饭煲、迷你小冰箱、壁挂式mini洗衣机、小容积烤箱、便携式果汁杯等均成为新晋网红产品。

《报告》认为，从调研数据来看，拼多多平台的优势在家电业务上得到了充分体现。从用户结构来看，拼多多女性用户、20-30岁人群、学生及自由职业者这几项中用户占比均高于电商整体，而年轻学生和女性消费者是年轻化、智能化家电产品的拥戴者，尤其是网红小家电的粉丝。

从社会心理学上来看，“拼团”购买方式具备一定的优越性，与单独购买相比，拼团购买的消费者显得“更会过日子”，同时拼团成功的信息及不断出现的拼单人数也让消费者觉得自己的选择受到了来自其他人的肯定。

另外，在“后疫情时代”，人们对健康的关注度迅速上升，深刻地影响了人们的生活习惯、卫生观念。带有健康、清洁、杀菌等功能的家电产品，如洗手机、消毒柜、空气净化器等产品在各个电商促销节期间销量暴增，同时具有除菌、消毒功能的空调、洗衣机、吸尘器、蒸汽拖把等也成为销售的明星品类。

《报告》最后预测，线上线下相融合的运营方式正在成为恢复消费、促进增长的最为有效的方法。平台通过线上赋能线下，线下引流线上，实现双线贯通。而渠道间的合作也正在变得更加频繁。通过自身“百亿补贴”的战略策略，及与国美等线下渠道进行战略合作，拼多多无论在物流上，还是在大家电商品品类、仓储、交付服务上，都进一步提升了其在电商领域的竞争优势，进一步赢得了消费市场的信任与关注。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国家电研究院权威发布：近九成用户认为拼多多能满足日常所需 84%用户意愿购买家电http://news.zol.com.cn/759/7592564.html