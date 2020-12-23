马斯克：曾想让苹果收购特斯拉，库克这样说

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，在特斯拉Model 3项目最黑暗的日子里，自己曾与苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）接触，讨论苹果收购特斯拉的可能性，当时特斯拉市值只有目前的十分之一，但蒂姆·库克拒绝参与讨论。

此外，马斯克还发表了关于磷酸铁锂电池的言论，根据路透社周一的报道，苹果正在开发用于汽车的磷酸铁锂电池。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：马斯克：曾想让苹果收购特斯拉，库克这样说http://news.zol.com.cn/759/7592527.html