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    马斯克：曾想让苹果收购特斯拉，库克这样说

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李蓬阁

    特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，在特斯拉Model 3项目最黑暗的日子里，自己曾与苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）接触，讨论苹果收购特斯拉的可能性，当时特斯拉市值只有目前的十分之一，但蒂姆·库克拒绝参与讨论。

    马斯克推特

    此外，马斯克还发表了关于磷酸铁锂电池的言论，根据路透社周一的报道，苹果正在开发用于汽车的磷酸铁锂电池。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7592527.html report 327 特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，在特斯拉Model 3项目最黑暗的日子里，自己曾与苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）接触，讨论苹果收购特斯拉的可能性，当时特斯拉市值只有目前的十分之一，但蒂姆·库克拒绝参与讨论。此外，马斯克还发表了关于磷...
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